從熱身賽看到什麼？ 湖人新球季戰力盤點

因為疫情緣故，我們歷經節奏極為快速的NBA賽事，聯盟在極短時間走完選秀、自由市場和熱身賽，展現出超高效率。同時，冠軍隊伍洛杉磯湖人也迅速完成部署，並在系列熱身賽讓板凳操兵，亟欲趕在22日開幕前磨合尋求衛冕。那麼，熱身賽我們到底看了什麼？缺乏詹皇（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）的湖人隊為何仍連戰皆捷？

從表面上看，湖人隊一如團隊規劃，先以菜鳥、自由市場補進的新人透過兩場熱身賽熟悉戰術與隊形，再讓雙核心在第三、四場熱身賽全員組合。與鳳凰城太陽隊打的第四戰，應該是備戰新季的最終陣容，詹姆斯和戴維斯仍為主力，在以102：96的比分包辦50分、21個籃板、12次助攻和4次阻攻，第一個重點可看出湖人隊同樣放二人為攻守主軸。

其次，熱身賽裡出現神展開的部分，無疑是面對同城勁敵快艇隊兩戰連勝！關鍵除了角色成員賣力表現，仍算菜鳥的19歲小將霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）打出明星風采，是扭轉賽事一大關鍵。霍頓-塔克是去年湖人隊選的末段新秀，其特色是6呎4吋身高有7呎2吋臂長，一雙大手猶如大鎖般，預期可培養為稱職的3D射手，其他並不出色，亦沒人期待能打得這麼好，熱身賽平均20.5分、6.5個籃板、3次助攻、2.3次抄捷，命中率高達55％、三分球命中率54％，站在罰球線命中率90％，幾乎每天NBA精彩重播都有他，彷彿霍頓-塔克才是自由市場攔截的球星。

湖人走馬換將練兵卻意外磨出亮點，年僅19歲的小將霍頓-塔克(左)繳出明星等級數據。 美聯社

這就是熱身賽有趣之處，雖說是各隊磨合隊形、培養默契的賽事，不具有指標意義。但對一名新人來說，能在獲得的每一分、每一秒吸引目光、贏到尊敬，就可能是你破繭而出的時候，說到這裡你想到卡盧索（Alex Caruso）嗎？一位落選菜鳥靠著有限上場時間，變成「禿曼巴」和湖人板凳最強生力軍，而本季同樣角色由霍頓-塔克繼承，說不定還青出於藍、更勝於藍。

霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）的崛起打亂湖人規劃，或許說提升球隊連霸的可能性，假設陣中除雙核星外，還補進兩位聯盟最佳的第六人，如今增添有望角逐最佳進步球員獎（Most Improved Player Award）的霍頓-塔克，你還會懷疑老一歲的詹皇領軍，湖人會拿不到冠軍嗎？我想此時最頭疼大概是教練佛蓋爾（Frank Vogel），突然多一位可用之兵，上場時間如何安排？因為，這將壓縮庫茲馬（Kyle Kuzma）、莫里斯（Markieff Morris）與卡盧索時間，如今只能在正式賽做調整，算是熱身賽最大亮點。

湖人季外成功的補強，以及熱身賽連戰皆捷的表現，讓他們在新球季依然被看好，國際賭盤開出1：3左右的賠率名列最可能奪冠球隊。 歐新社資料照片

我們可以說，奪冠2.0版的差異處在板凳軍團，透過一系列交易簽約變得更年輕有深度。熱身賽內容顯示，走了朗多（Rajon Rondo）和霍華德（Dwight Howard）未造成大傷害，而麥基（JaVale McGee）、格林（Danny Green）兩位先發缺席，也未對湖人陣形產生影響。對湖人隊來說，替補席火力愈猛愈好，他們任務就是在詹皇、戴維斯下場時搶分，熱身賽內容觀之，哈瑞爾（Montrezl Harrell）、施羅德（Dennis Schröder）和爆發的庫茲馬就是答案。

我們都明白，湖人在今年甚至明年都不會有「第三球星」加盟，相對地也無法把奪冠希望壓在詹皇老當益壯、戴維斯無傷無痛上。因此，陣容裡從第三到第十位的球員相對重要，囤積可用之兵就是尋求連霸的最好答案，無論是年度第六人組合還是庫茲馬，「誰行誰就上」的戲碼預料於新賽季持續上演。

熱身賽亮點之一就是庫茲馬，進入聯盟第四年該學的都學了！現在是學以致用時刻，平均每場22分、46.7％命中率、47.6％三分線命中率顯示，短暫季外自主訓練收到成效，打出新人球季至今最出色的數據。

熱身賽湖人隊另外一項收穫，是進入聯盟四年的庫茲馬進步明顯，在季外的外線投射訓練，讓他於熱身賽有四成的投籃命中率。 美聯社

在接受媒體訪問時，處於生涯年的庫茲馬說：「我將訓練重點放在外線，認清場上該扮演的角色，達到教練要求做好無球移動投射，增加自己投籃自信。」教練佛蓋爾與詹姆斯都注意到，庫茲馬不是最有天分的那一位球員，但背後付出的努力比任何人都多，所以湖人未如外界預料，將庫茲馬當籌碼交易掉，而是觀察他在生涯年的表現。

從熱身賽調度可以看出，逐步擺脫對詹姆斯、戴維斯依賴，由目前輪替陣容尋找勝利方程式，會是湖人隊能否順利連霸的關鍵。過去短短四場熱身賽也許難以一窺全貌，但足以讓全聯盟認識湖人季外補強，勢必不是僅設計戰術防守詹皇、戴維斯就贏球那麼簡單，無怪乎開季前NBA經理人預測報告顯示，洛杉磯湖人隊連霸機率高達81％。