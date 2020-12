NBA／疫情加劇灰熊屈服了 將以閉門方式開季

先前多支球隊包含爵士、老鷹及灰熊等,表明希望開放部分座位供球迷進場觀賽,但灰熊官方今(21)日宣布,由於主場所在地田納西州新冠病例激增,球季將以閉門方式進行。

灰熊發出聲明表示:「根據當地衛生官員建議,灰熊及曼菲斯大學的主場將以閉門方式來進行,直到接到下次通知為止,不會允許其他人進入聯邦快遞球場(灰熊及曼菲斯大學主場),球隊將以閉門方式來進行2020-21賽季。」

PRESS RELEASE: Consistent with pending recommendations from local public health officials, @memgrizz and @Memphis_MBB home games at @FedExForum will be played without fans in attendance until further notice. pic.twitter.com/sxE0d3qvuF