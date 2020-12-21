NBA／疫情加劇灰熊屈服了 將以閉門方式開季

最新版本的年度各隊總管季前調查報告日前出爐，其中也公開了職掌球隊人事大權的當家對於現今各位置第一人看法，還有其他像誰是最佳傳球者、誰是執行最後一擊最佳人選，而誰又是球風最強悍等等問題也得到解答。

2020-12-21 11:37