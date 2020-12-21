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NBA／疫情加劇灰熊屈服了 將以閉門方式開季

聯合新聞網 / 綜合報導
曾表明希望開放部分座位供球迷進場觀賽的灰熊，宣布球季將以閉門方式進行。 美聯社。
曾表明希望開放部分座位供球迷進場觀賽的灰熊，宣布球季將以閉門方式進行。 美聯社。

先前多支球隊包含爵士、老鷹及灰熊等，表明希望開放部分座位供球迷進場觀賽，但灰熊官方今(21)日宣布，由於主場所在地田納西州新冠病例激增，球季將以閉門方式進行。

灰熊發出聲明表示：「根據當地衛生官員建議，灰熊及曼菲斯大學的主場將以閉門方式來進行，直到接到下次通知為止，不會允許其他人進入聯邦快遞球場(灰熊及曼菲斯大學主場)，球隊將以閉門方式來進行2020-21賽季。」

NBA官方也積極推動開放部分球迷進場觀賽，但隨著美國新冠病毒疫情持續擴張，球迷進場恐將造成疫情進一步惡化，而目前僅有6支球隊被允許部分球迷進場觀賞球賽，包含火箭、爵士、鵜鶘、騎士、魔術及南遷坦帕的暴龍。

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