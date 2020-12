NBA／曾有機會和喬治做隊友？湖人戴維斯證實

先前快艇球星喬治(Paul George)自爆在效力溜馬時期,曾有一位聯盟頂級大前鋒想與他聯手合作,當時媒體也揣測這位頂級大前鋒為「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis),時隔多年,已身披湖人紫金戰袍的戴維斯日前證實,那位頂級大前鋒指的正是自己。

美媒「SB Nation」記者里瓦斯(Christian Rivas)在推特上貼文指出,戴維斯證實自己曾經想加盟溜馬與喬治聯手。

Anthony Davis confirms he and Paul George had conversations about teaming up in Indiana.