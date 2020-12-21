NBA／曾有機會和喬治做隊友？湖人戴維斯證實

先前快艇球星喬治(Paul George)自爆在效力溜馬時期，曾有一位聯盟頂級大前鋒想與他聯手合作，當時媒體也揣測這位頂級大前鋒為「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)，時隔多年，已身披湖人紫金戰袍的戴維斯日前證實，那位頂級大前鋒指的正是自己。

美媒「SB Nation」記者里瓦斯(Christian Rivas)在推特上貼文指出，戴維斯證實自己曾經想加盟溜馬與喬治聯手。

Anthony Davis confirms he and Paul George had conversations about teaming up in Indiana. — Christian Rivas (@RadRivas) December 20, 2020

2017年喬治曾上節目表示，曾有位頂級大前鋒想來溜馬效力，但身為小市場球隊的溜馬以無力負擔為由拒絕，而這也是他離隊的因素之一：「我不會講出名字，因為這是商業機密，當時曾有一位聯盟最棒的大前鋒想來印第安納和我並肩作戰，但溜馬高層卻說，『我們只是一支小市場球隊，我們無法負擔。』」

2017年賽季結束後，喬治遭溜馬送往雷霆，並輾轉回到家鄉洛杉磯效力快艇，而諷刺的是，當時搭檔夢碎的戴維斯也效力同城湖人，並早一步奪下了NBA冠軍。