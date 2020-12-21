NBA／美媒預測柯瑞場均30分 重新帶領勇士打進季後賽

上賽季對於勇士來說，可說是愁雲慘霧的一年，杜蘭特(Kevin durant)的離隊加上浪花兄弟柯瑞(Stephen Curry)與湯普森(Klay Thompson)缺陣，勇士瞬間從冠軍熱門變成人見人打的弱旅，如今本賽季當家球星柯瑞擺脫傷勢陰霾重回賽場，熱身賽打出令球迷眼睛為之一亮的表現，美媒「Clutch Point」也對這位兩屆賽季MVP做出了3項預測。

首先該媒指出，即使柯瑞上賽季僅出賽5場比賽，但仍然獲得超過百萬的明星賽選票，2015年更是擠下詹姆斯(LeBron James)成為明星賽的「人氣王」，吸票功力可見一斑，柯瑞健康回歸後，有望重回明星賽人氣票選行列。

其次，本賽季湯普森恐報銷、杜蘭特及伊古達拉(Andre Iguodala)出走，勇士引以為傲的四星連線崩裂瓦解，新賽季的攻守核心勢必得落在柯瑞及格林(Draymond Green)身上，報導認為，這兩位老搭檔在場上的效率以及帶動隊友的領導能力上，可望將勇士重新帶往新高度。

最後，在湯普森右腿阿基里斯腱撕裂恐報銷後，柯瑞將會扛起大多數得分重擔，曾經奪下NBA得分王的他，在2018-19球季場均貢獻5記三分彈，而命中率也達到4成37的高水準，這是在杜蘭特、湯普森還在陣中所繳出的成績，目前勇士陣容除了柯瑞外，欠缺得分火力，該媒也預測，柯瑞將會找回MVP身手，本賽季場均得分再次突破30大關，並外帶8次助攻、平均14次的三分球出手數，並帶領勇士重回季後賽之林。