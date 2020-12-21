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NBA／爵士中鋒戈貝爾頂薪續約 據報5年逾2億美元
美國職籃NBA猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）今天透露，他已經跟爵士隊續約，有媒體報導這份合約長達5年，價值2億500萬美元（約新台幣58億元）。
來自法國的戈貝爾在社群媒體頻道發布聲明指出：「我要待在這裡，我要在這裡贏得冠軍。」
雖然合約內容尚未公布，但體育電視頻道ESPN和其他幾間媒體報導的金額為2億500萬美元。
28歲的戈貝爾2013年透過選秀進入NBA，往後便展現強大的防守能力，分別在2018年、2019年獲選年度最佳防守球員。
戈貝爾已經在NBA闖蕩7個球季，全都效力於爵士隊。
戈貝爾今年3月在一場記者會上，針對NBA在媒體和球員保持安全距離的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫政策開玩笑，故意摸遍放在他面前的所有麥克風。
沒想到短短數天之後，戈貝爾就確診2019冠狀病毒疾病，成為NBA首名染疫的球員，所幸他最終順利痊癒。
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