PLG／教頭劉義祥遭暫停職務 領航猿球員：多少有影響

台灣職業籃球聯盟P.League+桃園領航猿總教練劉義祥昨天遭球團暫停職務，談到陣前換帥，領航猿球星陳冠全今天說，影響不大，施晉堯則認為，多少會有影響，擔心洋將不習慣。

P.League+（簡稱PLG）台新夢想家開季在主場彰化縣立體育館舉行2連戰，昨天以86比89不敵台北富邦勇士後，今天與桃園領航猿交手。

領航猿總教練劉義祥因場外風波，球團昨天晚間發布聲明表示，先暫停總教練職務，將進一步詳查，先由助理教練楊宜峰帶兵。

由於楊宜峰先前在PLG熱身賽也曾暫代教頭一職，並參與球隊練球，陳冠全表示，不會太陌生，因此影響不大。

領航猿後衛施晉堯表示，由於先前洋將都是由總教練劉義祥負責，擔心洋將不習慣，他認為，陣前換帥多少對球隊有影響，還需視球員臨場反應。

陳冠全、施晉堯昨天在場邊觀賞PLG首戰，陳冠全表示，滿場觀眾的場景，只有在瓊斯盃中華隊對戰韓國才有機會出現，他直呼很感動，也期待領航猿主場賽事。

夢想家昨天領先大半場，卻在決勝節遭到富邦勇士球星林志傑連2記三分球逆轉，施晉堯也對昨天首戰激烈戰況印象深刻，他說：「命中率真的是職業等級，大家第一場比賽都不想輸，今天也會全力拚。」