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PLG／開幕戰氣氛佳 領航猿陳冠全：瓊斯盃台韓戰才有

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
領航猿在賽前一天宣布暫停總教練劉義祥職務。記者劉肇育／攝影
領航猿在賽前一天宣布暫停總教練劉義祥職務。記者劉肇育／攝影

國內新職籃P. LEAGUE＋（PLG）在昨天舉行首賽季開幕戰，並吸引5881名球迷進場觀賽，成功打響第一炮，而該場比賽尾聲也到場觀戰的桃園領航猿，也將在今天於彰化體育館對戰地主台新夢想家，領航猿球星陳冠全、施晉堯皆表示，期待明年1月3日在自家主場桃園巨蛋舉行的球隊開幕戰，也能延續這股氣勢。

PLG昨天的開幕戰由夢想家與富邦勇士聯手開出票房紅盤，且整場比賽氣氛熱絡，不僅讓兩隊參賽球員有志一同的表示，能夠有職業舞台讓他們覺得相當感動也格外珍惜，而今天將登場的領航猿在昨天練球前到場邊觀賽，並直言被場內氣氛深深感動。

領航猿中鋒陳冠全就透露，他前一次打滿場的比賽已經是在他南山高中於台大體育館舉行的HBL冠軍賽，「大家之前都認為PLG會是洋將聯盟，但昨天兩隊本土學長把整個場面拿下，這種氣氛大概只有在瓊斯盃台灣對南韓的比賽才有，希望接下來我們的家（主場）也能夠延續下去。」

後衛施晉堯也直言，昨天的比賽讓他們完全見識到職業等級的氣氛，「第一場比賽兩隊都不想輸，這讓我們也很期待自己的主場，也希望未來能夠像NBA一樣，在客場比賽會遇到噓聲，這會讓比賽變得更好玩。」

領航猿在昨天賽前宣布總教練劉義祥因為場外風波將暫時停職等到近一步調查的狀況，對於球隊在首戰陣前換帥，由助理教練楊宜峰暫代職務，陳冠全則坦言，由於今年休賽季幾個盃賽都由楊宜峰率隊，應該不至於會有太大影響。

陳冠全 PLG

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