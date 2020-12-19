NBA／「造成永久性殘疾」 朗多挨告傷害罪遭求償百萬美元

上賽季幫助湖人拿下冠軍的資深控衛朗多(Rajon Rondo)，本季以2年1500萬美元合約轉戰老鷹，不過朗多日前卻遭一名婦女提告傷害罪，並求償100萬美元，而他本人當然否認這項指控。

事件起源於7月在洛杉磯的一間公寓停車場，一位名叫喬沙里(Toktam Jorshari)的婦女與隆多為同一棟大樓的住戶，這名婦女指出因為想將車上新購買的桌子能順利卸下，將車子停在隆多的休旅車旁，卻擋住了隆多的車門，造成兩邊相互叫罵，喬沙里隨後更表示，朗多將車子停在了殘障車位。

喬沙里表示從頭到尾她都沒有動粗，反倒是朗多將她推向她的車子，而朗多同行的女友更是對她拳打腳踢，事後稱自己受到了「永久性的殘疾」，也聲稱取得了朗多動手的監視器影片。

而隆多的委任律師包特(Mark Baute)則發表聲明，批評喬沙里做出的指控是毫無依據的：「我看過影像，朗多先生從頭到尾都很有禮貌，對方沒戴口罩且情緒相當不穩定，我們一定會取得勝訴。」