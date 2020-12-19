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NBA／中國山寨沒有極限 北京奔馳拿艾佛森作題材挨轟

聯合新聞網 / 綜合報導
北京奔馳日前以退役球星艾佛森(Allen Iverson)為題材打廣告，卻是山債版還涉侵權。 截圖自微博
北京奔馳日前以退役球星艾佛森(Allen Iverson)為題材打廣告，卻是山債版還涉侵權。 截圖自微博

中國山寨文化屢見不鮮，讓許多原創者傷透腦筋，這股惡習也延燒到了NBA球員上，北京奔馳日前以退役球星艾佛森(Allen Iverson)為題材打廣告，影片釋出後招致各界批評，北京奔馳隨後也火速下架影片。

北京奔馳為了宣傳自家的1.33T渦輪增壓引擎，廣告內容出現了艾佛森的身影，強調此引擎排量小但動力無窮，與艾佛森的身材如出一轍，雖然未提及有關這位76人傳奇的字眼，但影片中卻將艾佛森名字的「o」換成了「e」，不管是招牌辮子頭或髮帶，都讓人覺得這就是艾佛森，另外還找來演員扮演時任NBA主席史騰(David Stern)、連NBA商標也做微幅修改，巧妙避開球星代言費及版權。

廣告一推出後立即引來球迷罵聲，而當事人艾佛森也透過經紀人向發表聲明，指出此廣告侵犯姓名及肖像權，受到輿論壓力的北京奔馳也試圖平息這場風波，火速將影片下架。

廣告中還找來演員扮演時任NBA主席史騰。 截圖自微博
廣告中還找來演員扮演時任NBA主席史騰。 截圖自微博

廣告 北京 山寨

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