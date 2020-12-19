NBA／媒體：NBA金州勇士將與林書豪完成簽約

運動新聞網站「運動員」（The Athletic）今天報導，美國職籃NBA金州勇士將與林書豪完成簽約。

根據報導，這項交易因缺少中國籃球協會（CBA）批准文件而未定。

32歲的林書豪2010-11球季加入金州勇士後，展開他在NBA職涯。至2018-19球季期間，他輾轉待過7支NBA球隊，包括紐約尼克、休士頓火箭、洛杉磯湖人、夏洛特黃蜂、布魯克林籃網、亞特蘭大老鷹和多倫多暴龍。

林書豪上個賽季是為中國CBA的北京首鋼效力。

林書豪在NBA的480場比賽中有221場先發，場均獲得11.6分、4.3助攻和2.8籃板。

他投球命中率達43.3%、3分球命中率34.2%，罰球命中率為80.9%。

運動頻道ESPN旗下網站The Undefeated報導，林書豪將加入勇士的G聯盟（G League）球隊聖克魯斯勇士（Santa Cruz Warriors）。