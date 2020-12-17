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SBL／飆生涯新高32分 林宜輝：目標總冠軍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林宜輝今天攻下生涯新高32分。記者陳正興／攝影
林宜輝今天攻下生涯新高32分。記者陳正興／攝影

從第2季加入SBL，裕隆隊前鋒林宜輝過去3度拿下28分，今天面對台銀隊轟下生涯新高32分，助隊以81：65獲勝，他笑說：「很開心今天拿到個人新高，這個賽季目標就是總冠軍，也很久沒拿了，希望重溫美夢。」

林宜輝SBL生涯從達欣隊出發，除第11季和12季赴陸挑戰CBA聯賽，一直是達欣主力；達欣第16季SBL打完解散，他轉投裕隆，第17季助隊打進相隔兩季的冠軍賽，但和台啤隊纏戰7場吞敗，無緣終結第7季至今的冠軍荒。

34歲的林宜輝笑說，很開心今天贏球又達到生涯新高，上場31分鐘的他將高得分歸功隊長「男模」呂政儒歸隊，「大家傳導球比較穩定，今天手感也不錯。」

本季首度和台銀交手，林宜輝全場8投僅2中拿5分，其中三分球5投錯失4球，他大笑說台銀可能有針對前一場情蒐，當時外線命中率悽慘，今天獲得比較多空檔，順勢出手下手感也好，才締造個人新高。

林宜輝前三節就拿下27分，第四節再加碼5分，他透露沒有刻意要突破過往最佳的28分成績，「沒有強求，空檔就出手，剛好可以幫到球隊。」他也強調，今天達到生涯新高是好的開始，球季目標沒有其他，就是為裕隆打下等了10季的總冠軍。

林宜輝 達欣 SBL

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