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SBL／「男模」呂政儒歸隊 裕隆壓下台銀

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
裕隆隊「男模」呂政儒（左）新賽季首度出賽。記者陳正興／攝影
裕隆隊「男模」呂政儒（左）新賽季首度出賽。記者陳正興／攝影

「男模」呂政儒新賽季復出、林宜輝飆生涯新高32分，裕隆隊今天在兩名老將帶動下以81：65壓下台銀隊，教頭邱大宗讚，呂政儒歸隊帶給很多正向的加分效果。

呂政儒今天出賽19分鐘，雖只有7投1中拿下2分，邱大宗認為對球隊仍有幫助，「『男模』歸隊，提升球隊底氣，球隊面貌有很大改變。」

呂政儒笑說，從夏季聯賽後就沒再上場，「第一場回來，自己也滿興奮，很開心帶給球隊正向加分，贏下球很開心，自己就慢慢調整。」

台銀首節僅拿13分，兩位數落後在中鋒謝宗融第二節單節6分領軍下，半場打完追到31：37，易籃後率先進球更追到4分差，但裕隆回敬一波20：8猛攻，加上胡凱翔節末飆進外線，三節結束差距再擴大到62：43；第四節林宜輝再貢獻5分，助隊以81：65拿下勝利。

台銀期盼多時的台銀洋將艾爾文今天剛結束隔離，不過今天他僅穿著隊服在板凳區當觀眾，台銀教頭陳國維提到，艾爾文今天早上有和隊友碰面、說說話，球團再帶他去看球場環境，晚上再到和平籃球館感受比賽氛圍，明天將加入球隊練球，最快星期六就會上場，「先看看他（明天）下午練球狀況，如果他覺得體能狀態能出賽，禮拜六會登錄他，打多打少再因應。」

陳國維也提到，今天球隊攻守內容都不佳，且原本裕射裕隆洋將克里斯瑪斯會上場，但克里斯瑪斯因傷缺陣下，裕隆以本土為主的攻守更靈活，將繼續尋找破解之道。

林宜輝攻下生涯新高32分。記者陳正興／攝影
林宜輝攻下生涯新高32分。記者陳正興／攝影
台銀隊中鋒謝宗融爆扣籃框。記者陳正興／攝影
台銀隊中鋒謝宗融爆扣籃框。記者陳正興／攝影
裕隆隊「男模」呂政儒（右二）新賽季首度出賽。記者陳正興／攝影
裕隆隊「男模」呂政儒（右二）新賽季首度出賽。記者陳正興／攝影
台銀隊洋將艾爾文剛結束隔離，今天隨隊但未出賽。記者陳正興／攝影
台銀隊洋將艾爾文剛結束隔離，今天隨隊但未出賽。記者陳正興／攝影
台銀隊陳侑昫（右）和裕隆隊斑霸爭球。記者陳正興／攝影
台銀隊陳侑昫（右）和裕隆隊斑霸爭球。記者陳正興／攝影

呂政儒 林宜輝 邱大宗

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