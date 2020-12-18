後場擁擠的甜蜜負擔 魯比歐帶回蛻變的自己

睽違三個球季，邁入聯盟第十年資歷的魯比歐(Ricky Rubio)重回生涯起點的明尼蘇達灰狼。幾經不同層次的歷練，更顯成熟的魯比歐，此番能自信的向球迷們宣告他回來了。

魯比歐成名甚早，早在他14歲就踏入西班牙職業體系的培養，更代表16歲級國家隊拿下歐錦賽冠軍，曾砍下單場大四喜51分24籃板12助攻11抄截的超跨張數據，該錦標賽一舉囊括得分、籃板、助攻、抄截王，以及MVP獎項。魯比歐超齡的球技，場上充滿靈性的傳球組織使他的球風觀賞性十足，被封為歐洲金童一點也不為過。

2008年北京奧運，未滿18歲的魯比歐破格入選國家隊，在西班牙無敵艦隊的護衛下，魯比歐面對歐美強權，甚至單挑基德(Jason Kidd)、保羅(Chris Paul) 都絲毫不畏懼，以天才控衛之姿震驚國際籃壇，正式成為NBA各家球探鎖定的雷達人選，其爆紅的程度絕不亞於現任金童唐西奇(Luka Doncic)。

魯比歐(左)在加入NBA之前就已在歐錦賽和奧運成名，有歐洲金童之稱。 歐新社資料照片

生涯之初被看衰的歐洲金童

2009年NBA選秀手握首輪第五，第六順位連兩支樂透籤的灰狼，顧不得魯比歐的年紀無法馬上登陸聯盟，連跟母隊巴塞隆納的買斷費也都還喬不攏，便用了第五順位挑中魯比歐，爾後再選進能立即上場的雪城大學控球弗林(Johnny Flynn)。可見當時球團對魯比歐期望之殷切，即便是花時間等待也沒關係。

但當時魯比歐傳出不願向北大荒報到，加上與母隊合約問題，魯比歐足足留在歐洲多打了兩年球。這段時間外界開始拿放大鏡檢視這位才華洋溢的新世代控球，且因為選秀風波的負面觀感，各大美國媒體評論紛紛認為投籃技術一直沒有提升的魯比歐，說穿了是不敢挑戰更高強度的NBA而選擇窩在西班牙。

這一等讓明尼蘇達的球迷們盼望了兩年，2011-12賽季，魯比歐終於正式披掛上灰狼戰袍，開啟他的NBA之路。此時關注魯比歐的眼光不再是像2008奧運時期對他一致投以期待、驚訝的好評。伴隨而之的是，看衰兩年來沒有養出中長距離投籃能力的他，是否在接受聯盟頂級強度的洗禮後，吹破譽為歐洲金童的泡泡。

魯比歐在2009年NBA選秀會第5順位被灰狼選中，但他在歐洲多打了兩年球，直到2011年才向灰狼報到。 歐新社資料照片

不見高天賦成長的停滯期

魯比歐的生涯初期確實投籃穩定度不佳，縱使他在控場與傳球技能如藝術一般，但進攻被對手放投，又欠缺切入爆發力和對抗性，讓他在進攻端數據跟命中率向來慘澹居多，前五年投籃命中率都不及四成。除了自身攻擊手段的開發停滯外，他充滿創意的傳球以及全場跑動式引領隊友的供輸，時常都讓隊友接不到他的美意，不僅騙了對手，也騙倒隊友。魯比歐頭兩年的場均失誤次數高達3.1次。

且當時百廢待舉的灰狼，幾年下來體系不斷變動，總教練、隊友來來去去，進攻端依舊低迷的魯比歐，被寄望作為核心，改變球隊運作體質的願景，自然消磨不少。魯比歐本就不是自帶一哥屬性的主宰風格，他不是不好，只是魯比歐的價值有很多是數據上無法體現出來的。解讀比賽能力佳、傳球視野驚人，球場空間感優異，抄截判斷出色，才是成長過程中魯比歐吸睛的亮點。

魯比歐(右)在灰狼的前幾季還很難適應NBA球風，投籃準度差，失誤也多，不過他還是在首季就靠著華麗的傳球風格入選新秀挑戰賽。 歐新社資料照片

轉戰爵士後證明自己適應不同體系

魯比歐在2017-18賽季被交易至爵士，至今離開灰狼的三個球季中，魯比歐將自己職業生涯的閱歷提升到另一檔次，打到生涯第七年的他在爵士首嚐季後賽滋味，並連兩年叩關季後賽，作為爵士的主控，魯比歐在爵士嚴謹制式的半場系統戰中，加入巧妙的傳導元素，由他發動的高位擋拆處理更顯靈活。

重要的是，他在繞過掩護後選擇傳、切、投的心態果決，對於自己外圍投籃的信心也有所提升，並且幫助米契爾(Donovan Mitchell)成長，讓戈貝爾(Rudy Gobert)接應更舒服。魯比歐還在2018年季後賽砍下過20-10-10等級的大三元數據，其關鍵時刻領導爵士，穩定軍心的作用功不可沒。

2019世界盃，當西班牙黃金世代的老將紛紛退下，魯比歐儼然已成國家隊老大哥之一，蛻變成熟的他，最終帶領西班牙奪下世界盃冠軍，個人並榮獲MVP的殊榮，頗有從國際賽重新擦亮招牌的味道。

2019-20球季轉戰太陽後，魯比歐一如預期融入於太陽擅長的開放式快節奏球風當中，他的加盟也讓太陽自從三衛策略失敗後，懸而未決的主控位置得到紓解。布克(Devin Booker)因此無須時常代班控球。取而代之的是，布克能減少依靠強行單打取分的機率，只要他願意找尋空檔跑位，魯比歐自然會將球交到布克手中，幫助布克在整個球季打得更有效率，

太陽在今年的泡泡圈復賽後，一路拉出8連勝，魯比歐和太陽全隊配合相當融洽，差點闖進睽違多年的季後賽。魯比歐不是那種個人數據十分搶眼的典型球星，但無庸置疑的是他幫助隊友變更好的無形貢獻。

魯比歐(右2)轉戰太陽後，幾乎打出生涯單季的最佳表現，顯示他在心態上已比過往更為成熟，打球也更有智慧。 歐新社資料照片

在爵士幫助米契爾(Donovan Mitchell)成長為陣中最倚賴的得分點，一路茁壯為耀眼的球星。 在太陽讓布克學習到分享、組織、無球跑動，進而提升自己的攻擊效率並得以保護身體。無論是身處爵士、太陽、西班牙國家隊，不同體系之中，魯比歐樂於傾囊相授，帶領年輕球員變得更好的領袖經驗，成為他三年間最重要的養分。

重回灰狼被寄望成為精神領袖

可惜的是今年休賽期，太陽為了安撫布克渴望季後賽的心情，只能無預警將和球隊配合愉快的魯比歐送往雷霆，換來保羅(Chris Paul)的生涯尾聲去奮力一搏，即刻衝擊季後賽。沒隔幾天，進入重建的雷霆再度將魯比歐打包，並傳出讓他選擇下家名單，於是魯比歐在一波三折之下，正式回歸最初的起點，盼能傳承他這幾年所汲取的寶貴經驗帶給灰狼的年輕球員們。

羅素(D'Angelo Russell)曾在籃網和年輕球員一同打拼，2018-2019球季入選過明星賽，打過5場季後賽，不過截至目前也是他生涯最佳一季。魯比歐既然能幫助米契爾、布克成長，那他穿針引線的功力，當然也有機會使羅素逼出自己的未開發潛能。魯比歐和唐斯(Karl-Anthony Towns)之間的擋拆配合去做到各種戰術的衍生變化，也會是一項球隊重要的攻勢發動起手式。

魯比歐即便突破爆發力不足，但他持球的每一步都在觀察對手，洞悉隊友的位置，面臨包夾時冷靜地處理球，只要隨時做好接球準備，魯比歐純熟精湛的地板傳球，總能將球巧妙的送到隊友手中輕鬆取分。

比較麻煩的是灰狼現今後場擁擠，剛和灰狼簽下大約的畢斯利(Malik Beasley)，以及奧柯吉(Josh Okogie)，甚至卡爾弗(Jarrett Culver)，陣容頓時擁擠起來，屆時先發、替補之間的調度，甚至擺上三衛等等的新挑戰，抑或面臨防守身材吃虧的問題，這些都是灰狼新球季甜蜜的負擔，但對主帥桑德斯(Ryan Saunders)來說，總比沒人手調度要好得多。

魯比歐已用時間證明他不僅名滿國際賽戰場，他在聯盟不同球隊中皆具備幫助到團隊，重點指標球員變更棒的能耐。 即便他不是保羅，但他一樣擁有帶領隊友、穩定團隊軍心的作用，魯比歐顯為沉穩內斂，帶有點成熟領袖的的味道對於重返灰狼的傳承，肯定佔有相當影響力。

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