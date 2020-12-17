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SBL／「框是我們養的」 九太三分雨射下璞園
外線打板進框、彈框也能破網，高雄九太科技隊今天碰璞園隊下起三分雨，全隊飆進11顆三分球，以88：68輕取璞園，贊助3記三分彈的于煥亞都忍不住笑說：「今天框是我們養的，怎麼彈都彈得進！」
九太上半場三分球就15投8中，連上季僅投進5記三分球的後衛顆旻豪第一節都2投2中，助隊取得28：15領先；第二節九太繼續搶分，加上璞園前5分鐘只有盧峻翔投進三分球，差距最多超過30分，半場打完九太也保有59：30優勢，儘管第四節僅拿9分，仍以懸殊差距奪勝。
九太教頭劉嘉發滿意說，今天本土、外援配合得宜，「第一節就切斷璞園進攻系統，外圍也有發揮。」他特別讚洋將布蘭登，除防守積極，進攻也很信任本土球員，加上快攻、球場下生活和訓練配合度都很高，和球隊起很好的化學效應。
27歲的布蘭登身高198公分，畢業自美國籃球名校密西根州大，今天繳出24分、13籃板的他不排斥歸化，對效力中華隊樂觀其成。
璞園昨天延長賽不敵全本土出征的台銀隊，今天再吞敗，開季7場仍沒勝場進帳，教頭顏行書連用兩次「很失望」形容心情，他說：「隊上球員應該一開始就投入比賽，以防守和團隊為主，不該落後很多才拿出拚勁，為時已晚。」
九太今天點點開花，全隊4人得分兩位數，以布蘭登24分最高，于煥亞三分球4投3中攻下17分，余純安和蘇奕晉也各貢獻14分、11分；璞園以新秀盧峻翔18分最高，洋將喬丹14分，溫立煌12分。
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