西蒙斯有如年輕時的詹皇 魔獸是拍馬屁還是真讚美？

「魔獸」哈沃德今年拿底薪加入費城76人，除了宣稱要把總冠軍經驗帶到76人，他還講了一句世人都很熟悉的話：「西蒙斯就是年輕版詹姆斯，他的天賦和未來令人期待…」。

哈沃德並不是吹牛，他上季為湖人效力，在湖人重生，改頭換面，不計角色和上場時間，專注在比賽和訓練，完美融入湖人+詹姆斯體系，成為幫助湖人贏得總冠軍。儘管湖人沒有主動留他，但哈沃德還是感謝湖人，他想要把總冠軍經驗和文化帶到費城，幫助76人成為總冠軍級別球隊，76人「雙巨頭」西蒙斯、安比德合體可能產生化學變化，當然是76人能不能成為東霸天最重要依靠。

哈沃德(左二)上季終於嚐到冠軍滋味，本季他轉投76人是生涯的第7支球隊。 歐新社資料照片

西蒙斯出道四年，打完三個賽季(菜鳥球季整年傷停)，上季場均16.4分、7.8籃板、8助攻，投籃命中率5成8，完美數據、全能指數和208公分高大控球前鋒身材，西蒙斯一直被媒體和專家形容是「24歲詹姆斯」。詹姆斯203公分小前鋒，最常打的位置是控球後衛，全聯盟也只有西蒙斯球路、位置、身高、打法和功能性跟詹皇最接近。

這是很棒比喻，從身高、前鋒、控球和對位看，西蒙斯以突破、創造錯位優勢、視野為主要攻防武器，跟24歲詹姆斯有幾分神似。

2010年加入熱火以前詹姆斯，投籃不好，三分不穩，更多是以輾壓式突破進攻做為主要得分武器，西蒙斯生涯三年幾乎不投三分，沒有中遠距離跳投，他的得分、出手八成以上都來自禁區、灌籃和快攻、拋投。

詹姆斯(右)早期在騎士時不像現在那麼全能，中距離與三分球投得不多也不是很準，但職業生涯一直長期穩定的進步。 歐新社資料照片

魔獸用年輕版詹皇形容西蒙斯非常恰當，但實際上西蒙斯和詹皇兩人打法、球技、帶隊方式，還是有很大不同與落差。西蒙斯想要打出取皇高度、數據和帶隊能力，幾乎不可能。

西蒙斯沒有詹姆斯三個重要特質

1、組織

一名持球員最重要的是為自己和隊友創造出手空間，這一點西蒙斯、詹皇都很擅長，但除了創造空間，組織是需要更高智商和解讀比賽能力，詹皇能把射手融入體系，發揮最大功能和牽制力，他也能幫助長人、中鋒打出更高價值，讓各種角色球員融入體系，這是詹皇最擅長的籃球魔術和「組織力」。

西蒙斯缺少成熟隊友和幫助團隊的持球魅力和創造力，組織是一種魔法，不單單是為自己和隊友創造空間。

2、投籃

26歲以前的詹姆斯三分球很差，跳投也不靈光，但詹姆斯還是能投。西蒙斯則是完全不會投籃和跳投，這一點他可能整個生涯都要卡在那裡。

西蒙斯生涯前兩季三分球17投0中，根本無法命中三分，上季7投2中，三分球命中率2成8，這只是點綴，所有面對西蒙斯對手都是放投不放切，西蒙斯的跳投和投籃很可能是他終身難以克服的罩門。更慘的是西蒙斯的罰球也不靈光，生涯最好一季是6成2，遠低於聯盟水平。

西蒙斯(中)平常是有在練習三分，但到了比賽時他總是不太敢投，得分太倚靠切入，這讓對手可以縮小防守圈。 美聯社

3、得分

詹皇生涯第三季場均得分31.4分，生涯17季場均27.1分，西蒙斯的得分技巧和表現，跟詹皇不在同一檔次。除了得分技巧和方式，詹皇得分爆發力和改變比賽能力也是西蒙斯難以企及，儘管西蒙斯很像年輕版詹姆斯，但從數據和球技、改變比賽方式去看，兩人差距還是不小。

費城76人需要安比德打出禁區統治力，更需要西蒙斯展現帶隊能力和更多樣進攻技巧，尤其是無球跑動和接應隊友，西蒙斯依然只能在禁區內攻擊、得分打法，不但會阻礙自己成為更好球員，也會影響76人團隊發揮和場上人員配置，這是任何教練都很難克服的障礙。

安比德(左)和西蒙斯(右)都是充滿天賦的球員，但是他們搭配的成效不如預期，一直有專家建議應該他們拆散。 美聯社資料照片

西蒙斯是年輕版詹姆斯，這形容非常恰當，但西蒙斯距離詹姆斯還很遙遠，那不只是球技、能力層面，更重要的是改變比賽方式和帶隊能力。

76人教練必須要激發安比德攻防兩端統治力，同時要能把西蒙斯作用和創造空間能力最大化，如果西蒙斯始終學不會跳投和果決投籃，甚至不會落位背框，那76人2021年夏天就得面臨如何拆解安比德、西蒙斯重大抉擇。