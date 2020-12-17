NBA／湖人奪17冠 俠客：布萊恩肯定開心

湖人隊今年奪下隊史第17座總冠軍，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）說，相信球隊的已逝名人堂球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant） 會為終身效力的「紫金軍團」開心。

「經歷了2020年，贏下總冠軍是很好的結尾。」歐尼爾接受美國《ESPN》訪問時提到老東家湖人的冠軍，也提及年初因直升機墜機意外驟逝的隊友，「我很確定如果小布仍在這，他絕對會以此為榮，並且在社群平台展現他的愛和支持。」

歐尼爾上周和百事可樂合作，在一間學校舉辦慈善市集，他受訪提到很高興看到詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）聯手為湖人打下隊史第17冠，他還補充，不希望詹姆斯和戴維斯這對組合不要活在自己和小布的比較中。

「不會再有一組歐尼爾和布萊恩了，我們不需要他們趕上我們。」歐尼爾舉例說，自己和布萊恩也不會去和「魔術」強森（Magic Johnson）和「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），「小布和我是永遠無法被複製或模仿的。」

他補充說，就像不會再有一組賈霸和強森的組合一樣，戴維斯和詹姆斯也是獨一無二的搭檔。

詹姆斯已經和湖人完成2年續約，戴維斯更和紫金軍團簽下五年1.9億美元的頂級合約，歐尼爾也祝福兩名球星為湖人打下更多座金盃。