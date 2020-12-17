NBA／湖人雙星再合體 戴維斯：可以多打一點

湖人隊雙星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）今天首度在熱身賽登場，兩人都只在上半場出賽，上場都不到20分鐘仍繳出兩位數得分，戴維斯賽後直呼感覺很棒，再打久一點也沒問題。

這是湖人季前第3場熱身賽，詹姆斯和戴維斯一同先發，詹姆斯第一節剩5分16秒就舉起手，示意需要休息；第二節回到球場，「小皇帝」就連進4球，象徵大家熟悉的總冠軍賽MVP回來了。

總計詹姆斯上場15分鐘就繳出11分，另有2籃板和2助攻；戴維斯則是出賽18分鐘，貢獻10分、4籃板和1火鍋。

戴維斯提到，剛上場他是有點上氣不接下氣，「你可以試著讓身體達到理想狀態，但和進入比賽的狀態仍不同，在比賽狀態我是有點遲疑，不過感覺很好，我可以上場更多時間，或許星期五吧（台灣時間周六），但我感覺身體狀況很好。」

湖人教頭佛蓋爾（Frank Vogel）表示，加入新成員小加索（Marc Gasol）和施羅德（Dennis Schroder）的先發組合，配合狀況十分不錯，尤其當詹姆斯「熱機」完成，一切就會如球團期待。