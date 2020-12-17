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NBA／哈登塑造火箭拖延文化 嚇到衛少

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「哈登劇場」衛少也開砲，受不了火箭以事事以他為主的拖延文化。 路透
「哈登劇場」衛少也開砲，受不了火箭以事事以他為主的拖延文化。 路透

大鬍子哈登（James Harden）無疑是火箭隊最核心的球員，但新球季開打前卻傳出他有意另尋東家的「交易我」念頭，現在連交易到巫師隊的前隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都「參戰」，直言受不了火箭什麼都圍著哈登轉的球隊文化，讓「哈登劇場」更熱鬧。

美國《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）今天才報導，哈登喜歡在特定城市跑趴，為配合「大鬍子」，火箭的移動時刻表和休兵日都圍著哈登，且哈登常常遲到，有名前火箭工作人員因此形容，球團根本像支AAU（美國業餘體育聯合會）的隊伍。

轉戰巫師的衛斯特布魯克也透露，火箭的球隊文化就是「拖延」，和前東家雷霆隊的專業、有原則大相逕庭，讓他十分震驚，其中哈登顯然就是塑造火箭球隊文化的關鍵人物。

衛斯特布魯克舉例，上季在奧蘭多迪士尼「泡泡式」復賽，哈登在球隊進行影片會議要等待新冠肺炎檢測出爐，當影片會議該開始時還不見「大鬍子」身影，衛斯特布魯克要求團隊播放影片，現已是火箭前教頭的丹東尼（Mike D'Antoni）卻說要等哈登到達再開始，讓「衛少」很難接受。

火箭前工作人員也和麥克馬洪說，火箭文化就是圍繞著哈登，哈登想要什麼都沒問題，「他從沒被聽過『不』。」

哈登 衛斯特布魯克 大鬍子

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