NBA／美媒批火箭縱容哈登耍特權 如今一切都是咎由自取

休士頓火箭隊球星哈登（James Harden）昨日雖出席熱身賽，但與球隊的關係仍不明，今有《ESPN》記者馬克馬洪（Tim MacMahon）爆：「哈登想要什麼球隊就做什麼。」

馬克馬洪寫道，火箭在洛杉磯、尼克等客場比賽時，哈登都會在一個休息日請假租一架私人飛機去拉斯維加斯或其他城市狂歡，而在第一天的訓練中缺席，卻總是會被球隊原諒。

此外，哈登每個球季都會主動推動球隊交易，如果球隊不具競爭力就會喊「賣我」，且對多項事宜都有最終決定權，他利用這項權力解雇了前教練麥克海爾（Kevin McHale）、哈沃德（Dwight Howard）與保羅（Chris Paul）。

保羅與威斯特布魯克（Russell Westbrook）初來乍到都對火箭散漫的球隊文化感到驚訝，也因此與老大哈登發生多次爭執。

該記者批火箭與哈登的關係「像縱容的父母和吵糖吃的孩子」，今天哈登沒糖吃開始鬧彆扭了，而這一切都是火箭咎由自取。