籃網全員出擊 勇士開幕戰恐吞下慘敗？

闊別522天，籃網7號杜蘭特（Kevin Durant）正式在季前熱身賽中上場實戰，而他的搭擋11號厄文（Kyrie Irving）則是從今年2月1日以來首度上場。面對實力差一級的巫師，籃網雖然沒有展現出眾所期待的壓制力，兩隊末節還在個位數分差內短兵接戰，但做為兩大巨星傷後復出的首戰，擁有「7-11連線」的籃網依舊演示了其逐鹿東區、甚至問鼎冠軍的實力。一週之後的開幕戰，勇士恐怕擋不住籃網這樣的對手。

這樣的結論必然讓勇士球迷不服氣，就算湯普森（Klay Thompson）再度因傷而整季報銷，勇士做為本季全聯盟最高的豪華稅大戶，其陣容深度依舊不可小覷。加上陣中的柯瑞（Stephen Curry）已經把個人招牌熱身秀的通道長射提昇到二樓的等級，格林（Draymond Green）和威金斯（Andrew Wiggins）也將正常出賽，加上前一季練兵蟄伏所蓄積的新秀能量，以及新加入的長人懷斯曼（James Wiseman），勇士大有與籃網一拼的本錢。

勇士之所以可能會擋不住籃網，是因為他們這一戰將有三大不利因素。勇士近四年開幕戰的成績是難以想像的一勝三敗，而這四場全是在家比賽。主場作戰都打成這樣，今年第一戰卻是要開拔到東岸做客，近年連續開幕低潮加上又是打客場，形成了對他們的第一個不利因素。

第二個不利是勇士這三季的陣容變化太大，核心球星及角色班底大幅換新，目前陣中三星在上季合體場次是零，柯瑞和格林打了四場，和威金斯則打了一場，至於格林和威金斯則打了三場，主力球星缺乏合作經驗。這樣的一支勇士需要以戰養戰，第一戰的表現很難太好。

勇士本季浪花兄弟只剩下柯瑞(左)單人出擊，「菜比巴」的選秀榜眼懷斯曼(右)預計短時間內也幫不上什麼忙。 歐新社

總教練的心態，則是勇士想在開幕戰爭勝的第三個不利：經驗老道的柯爾（Steve Kerr）是個不著急的總教練，他不會強求球隊要在開季第一場比賽就全力出擊。相反地，他會慢慢嘗試輪換陣容，並且小心使用兩名傷後復出的球星。畢竟柯瑞上季兩度受傷，而原本耐打的格林也才剛創下生涯單季最多的傷停場次，面對2020-21年這個前所未有的短球季賽程，柯爾會比以往更穩紮穩打，以保護球星及調整練兵為先。

除了這三個不利因素之外，勇士還多了一個插曲：開幕戰那天剛好是格林兒子的四歲生日，對於自己沒辦法陪兒子過生日，他感到非常不滿，公開飆罵。格林被認為是當初杜蘭特離隊的導火線之一，加上又要面對過去三度爭冠的死對頭厄文，格林和這兩人對戰，明顯情緒高張的他對於勇士的戰情不見得全是助力。

話雖如此，籃網要想在開幕戰擒下勇士，他們自己也還有三大問題得要解決，才能真的打響本季第一砲。

第一個問題，是如何消除歷史的詛咒。籃網在新老闆蔡崇信接手不久之後，就大力招兵買馬，上季一口氣收下杜蘭特、厄文及小喬丹（DeAndre Jordan）三大球星，配合過去累積下來的好手，本季再把執教大權交到毫無執教經驗的奈許（Steve Nash）手上。新老闆、大球星、菜鳥總教練，一切看起來好像七年前大張旗鼓準備開季的籃網。

籃網隊新老闆蔡崇信有夠義氣，疫情期間曾持續全額支薪員工到5月底，新球季也爽快地繳豪華稅來保持競爭力，籃網會給他什麼樣的回饋呢？ 美聯社資料照片

2013年，那時的新老闆普羅霍洛夫（Mikhail Prokhorov）買下球隊三年之後，這位俄羅斯首富決心一舉衝冠。同年退休的基德（Jason Kidd）初掌總教練大位時，陣中有剛換來的賈奈特（Kevin Garnett）、皮爾斯（Paul Pierce）和泰瑞（Jason Terry），剛簽下的AK47基里蘭柯（Andrei Kirilenko），配合既有的喬強森（Joe Johnson）、威廉斯（Deron Williams）、李文斯頓（Shaun Livingston）和洛培茲（Brook Lopez），不只先發有五巨頭，替補席上也一樣擠滿球星。

不過，籃網開季第一仗就吞敗，接下來只有3勝10敗的低迷表現，最後被視為奪冠級別的籃網星艦在季後賽第二輪出局，而這套陣容只打了一季就土崩瓦解，球星四散，基德也慘遭撤換。

目前籃網的發展軌跡實在和那一年太像，就連總教練和教練團的組成關係都一樣。基德當年的首席助理教練，是之前在籃網帶過他五季的教頭法蘭克（Lawrence Frank），而奈許則是請來了他在太陽的主帥丹東尼（Mike D’Antoni）坐鎮。那年基德不只帶不動球隊，和教練團也發生衝突，不到半年基德就把法蘭克降級。

歷史也許不會這麼重演，畢竟杜蘭特和厄文這兩人仍充滿主宰力，並不像那時的賈奈特和皮爾斯已走入生涯晚期，而奈許和丹東尼兩人堅強的師徒關係，也不至於第一年合作就立刻決裂，但籃網確實必須避免那一年的慘劇再次發生，內部的人和將相當重要。

丹東尼(右)這樣的名帥願意「降級」來當徒弟奈許(中)的助教，會不會重演法蘭克與基德的矛盾與衝突？ 美聯社

第二個問題，則是如何維持7-11連線的正常運作。日前厄文改口稱讚奈許，又開心地公布他和杜蘭特的新綽號「7-11」，對於新球季展現了強大的信心。但兩人上季的傷勢，是否會影響他們這一季的續航力還不得而知。若這對7-11的組合無法維持健康，對球隊戰績的幫助，恐怕不會像便利超商那麼24小時全天候給力，反而會變成「超傷」。

除了健康風險，兩人強大的單打球風能否融合也是一大隱憂。習慣去台灣小七超商的人，只要來過一次美國的7-11，就會發現這兩個地方是完全不同的世界。目前厄文和杜蘭特還在蜜月期，一旦正式合作打例行賽，就要開始面對球權分配、戰術角色歸屬、領導話語權競爭、媒體流言干擾等種種的壓力。戰績若是不如預期，壓力還會更大，到時習慣主導場上戰局的兩人，恐怕很快就會發現想像和實際是完全不同。

從熱身賽來看，這兩人的單打，仍是獨立於彼此和球隊之外的存在。一旦因為健康出現問題，或是習慣及打法的衝突難以調和，而讓兩人的連線無法正常運作，籃網在開季就會遇上大麻煩。

除此之外，籃網還有其他既有陣容磨合及球員角色競爭的問題，像是丁威迪（Spencer Dinwiddie）和勒佛特（Caris LeVert）這兩大先發主力，本季就預計得要去競爭最佳第六人的定位。籃網上季已經是季後賽球隊，但在塞進一堆球星之後，不只改變了原本的球隊體質，也形成了另一種難以預期的化學變化。

丁威迪(右)和勒佛特(左)都可能從主力先發變成板凳球員，心態上的調整恐怕是相當不容易。 歐新社資料照片

和往年的開季不同，今年的季前訓練營及熱身賽全都縮短，而且開季馬上就要迎接年度重頭戲的耶誕大戰，像籃網這樣的指標強隊可沒有時間慢慢調整，但偏偏他們最需要的就是磨合的時間。

下週美國時間22日的開幕雙重戰，挑起第一幕對戰的是勇士做客籃網，而緊接第二場就是洛城內戰。NBA全力要在上半賽季衝話題、拚熱度、搶收視的企圖心十分強烈。而籃網自己的前兩戰都將是全美直播的賽事，陣中7-11雙星先後對上自己的老東家，杜蘭特先打勇士，接著厄文再挑塞爾蒂克。一波接一波的新仇舊恨，究竟哪一隊能先成功復仇？而下週的開幕戰，勇士是否真的擋不住籃網這樣的對手？

今年與以往完全不一樣的開季，也將有與眾不同的新張力！