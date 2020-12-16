NBA／新球季再拚助攻王 詹皇：責無旁貸

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）在季前熱身賽前兩場雙雙掛免戰牌，不過教頭佛蓋爾（Frank Vogel）今天鬆口，球隊明天出戰太陽隊的比賽，兩個月前剛率隊摘冠的兩位球星都將上陣。

「我計畫讓戴維斯和詹姆斯上半場上場一下，不過只是要讓他們熱一熱。」佛蓋爾表示，明天主要是讓兩位球星找到節奏，且和新加入的隊友搭配磨合，畢竟今年因疫情影響，休季期是史上最短，球隊會持續觀察球員身體狀況。

月底就要滿36歲的詹姆斯，休季期間和湖人完成2年8500萬美元的續約協議，27歲的戴維斯也以5年1億9千萬美元的頂薪合約續留紫金軍團，雙星繼續攜手朝再一座金盃前進。

兩人前一度出賽都是今年10月12日總冠軍賽第6戰，休息不到2個月就準備迎接新球季；湖人開幕戰是台灣時間23日出戰快艇隊，「耶誕大戰」前再將和唐西奇（Luka Doncic）領軍的獨行俠正面交鋒。

詹姆斯今天接受視訊採訪提到，每年賽季都是挑戰，若球隊要他當持球者、衛冕助攻王，自己責無旁貸，「如果球隊今年需要我這樣做，當然也沒問題。」