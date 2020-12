NBA／推特瘋傳哈登發福照 網虧：把脫衣舞孃給吃了

不斷鬧出走的火箭球星哈登(James Harden)今(16)日首度於熱身賽上陣,但推特上卻瘋傳一張大鬍子圓滾滾的大肚照,引起網友爭相討論。

照片上的哈登身材明顯發福許多,身前凸出的大塊肚子更是引人注目,不過眼尖網友發現這並不是今日的照片,因為哈登日前被媒體拍到的照片,身材仍相當精壯,但依舊招致許多網友毒舌評論,「犯規應該更好賴了」、「Kendrick Perkins回歸賽場!」、「再不交易就越吃越胖」、「這是哈堡(James Hamburger)吧!」;更毒舌的還有「哈登是把一整個脫衣舞孃給吃了嗎?」,諷刺他日前缺席訓練營跑趴。

今天哈登於季前賽首度登場,出賽21分鐘,10投3中得到12分4助攻3籃板2抄截,火箭主帥西拉斯(Stephen Silas)表示:「他是一位非常出色的球員,他在防守端十分積極,同時也打得很聰明。能有他在場上很棒。」

James Harden and John Wall are on the court together for the first time in preseason 🚀 pic.twitter.com/9FnfU1NVjL