NBA／推特瘋傳哈登發福照 網虧：把脫衣舞孃給吃了
不斷鬧出走的火箭球星哈登(James Harden)今(16)日首度於熱身賽上陣，但推特上卻瘋傳一張大鬍子圓滾滾的大肚照，引起網友爭相討論。
照片上的哈登身材明顯發福許多，身前凸出的大塊肚子更是引人注目，不過眼尖網友發現這並不是今日的照片，因為哈登日前被媒體拍到的照片，身材仍相當精壯，但依舊招致許多網友毒舌評論，「犯規應該更好賴了」、「Kendrick Perkins回歸賽場！」、「再不交易就越吃越胖」、「這是哈堡（James Hamburger）吧！」；更毒舌的還有「哈登是把一整個脫衣舞孃給吃了嗎？」，諷刺他日前缺席訓練營跑趴。
James Harden yesterday vs James Harden today pic.twitter.com/0ZbaD6HeD9— NBA Central (@TheNBACentral) December 16, 2020
今天哈登於季前賽首度登場，出賽21分鐘，10投3中得到12分4助攻3籃板2抄截，火箭主帥西拉斯（Stephen Silas）表示：「他是一位非常出色的球員，他在防守端十分積極，同時也打得很聰明。能有他在場上很棒。」
James Harden and John Wall are on the court together for the first time in preseason 🚀 pic.twitter.com/9FnfU1NVjL— SportsCenter (@SportsCenter) December 16, 2020
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言