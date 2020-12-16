NBA／推特瘋傳哈登發福照 網虧：把脫衣舞孃給吃了

不斷鬧出走的火箭球星哈登(James Harden)今(16)日首度於熱身賽上陣，但推特上卻瘋傳一張大鬍子圓滾滾的大肚照，引起網友爭相討論。

照片上的哈登身材明顯發福許多，身前凸出的大塊肚子更是引人注目，不過眼尖網友發現這並不是今日的照片，因為哈登日前被媒體拍到的照片，身材仍相當精壯，但依舊招致許多網友毒舌評論，「犯規應該更好賴了」、「Kendrick Perkins回歸賽場！」、「再不交易就越吃越胖」、「這是哈堡（James Hamburger）吧！」；更毒舌的還有「哈登是把一整個脫衣舞孃給吃了嗎？」，諷刺他日前缺席訓練營跑趴。

James Harden yesterday vs James Harden today pic.twitter.com/0ZbaD6HeD9 — NBA Central (@TheNBACentral) December 16, 2020

今天哈登於季前賽首度登場，出賽21分鐘，10投3中得到12分4助攻3籃板2抄截，火箭主帥西拉斯（Stephen Silas）表示：「他是一位非常出色的球員，他在防守端十分積極，同時也打得很聰明。能有他在場上很棒。」