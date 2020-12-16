NBA／成阿舍乾麵代言人 羅賓森親自到好市多掃貨捐贈

本賽季打出驚奇的熱火射手羅賓森(Duncan Robinson)，因大學時期熱愛來自台灣的阿舍乾麵，近日更是經由經紀人洽談成為品牌代言人，而上個周末羅賓森也在南佛羅里達捐出了一萬份的阿舍乾麵，更是親自到好市多（Costco）搬運且分送食物。

羅賓森今(16)日在個人IG宣布：「非常榮幸有機會與我最喜愛的阿舍乾麵合作，在這困難的時刻幫助弱勢的家庭，我們也捐贈了一萬份從好市多（Costco）購買的阿舍乾麵給「Feeding South Florida」，這是一間令人驚豔的非營利組織，可以幫助民眾解決食安問題。也祝大家平安健康！」

身為落選秀的羅賓森新人賽季僅能攻下3.3分，本季獲得大幅進步，貢獻13.5分外帶4成46三分線命中率的優異表現，是為本季熱火大驚奇之一。