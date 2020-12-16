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NBA／身陷交易傳聞 哈登賽後拒絕受訪

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
哈登賽後不願受訪，可能要領一張聯盟罰款。 路透社
哈登賽後不願受訪，可能要領一張聯盟罰款。 路透社

火箭隊球星「大鬍子哈登（James Harden）今天雖穿上火箭戰袍，率隊以112：98擊敗馬刺隊，但他第一次和火箭新兵沃爾（John Wall）及卡珍斯（DeMarcus Cousins）的合作，也可能是3人同隊的唯一畫面，身陷交易風暴的「大鬍子」今天賽後甚至沒接受媒體訪問，可能要領一張聯盟罰款。

哈登昨天終於和火箭球隊會合，今天熱身賽馬上上陣，上場21分鐘10投3中攻下12分、3籃板、4助攻，另也發生3失誤；他比其他隊友都晚到訓練營報到，傳出的原因之一就是「大鬍子」想盡速推動交易案進行。

據說籃網隊、76人隊、熱火隊和公鹿隊都是哈登屬意的落腳處，不過哈登今天賽後拒絕受訪，沒正面迎接媒體提問挑戰。

火箭新任主帥西拉斯（Stephen Silas）仍說，哈登是名優秀球員，在場上「無所不能」，進攻上技巧多元又聰明，「有他在場上是件好事。」

至於被報導哈登「沒興趣」共事的隊友沃爾，對於哈登的交易傳聞也沒著墨太多，沃爾說：「我沒試著去問他，因為那是他個人的事情，我思考的是能做什麼來讓球隊更好，在這裡的每個人都能一同進步。」

哈登 大鬍子 沃爾

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