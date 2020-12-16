NBA／盼林書豪引領G聯盟新星 教頭蕭：下場會打更多

「豪小子」林書豪在今年從CBA返美尋求重返NBA舞台機會後，雖然遲遲沒有新一步消息傳出，不過今天他披上發展聯盟（G聯盟）引燃隊戰袍與多名明年NBA待選新秀一起出賽，儘管僅登場短短3分鐘，但總教練蕭（Brian Shaw）透露，林書豪在賽後也不吝嗇與小老弟們分享對比賽的看法，接下來幾場比賽也會讓他有更多上場時間。

在尋求NBA新東家仍未傳出好消息的情況下，林書豪日前被報導加入發展聯盟中匯集了包括格林（Jalen Green）、托德（Isaiah Todd）等五星高中生所屬的引燃隊，而在今天的比賽中他也首度登場，但出賽三分鐘未留下任何數據，而該隊今天以庫明加（Jonathan Kuminga）的26分和格林22分表現最佳，菲律賓年輕長人索托（Kai Sotto）則有5分5籃板3助攻。

談到球隊今天的表現，引燃隊總教練蕭澤直言感到滿意，「這是他們過去3個多月來第二次參加比賽，我對於他們今天展現的拚勁感到滿意。面對一群身體和成熟度都更好的球員，他們展現了自己的優勢。」

對於本場比賽並未給予林書豪太多上場時間，蕭也在賽後作出解釋，他強調林書豪才剛加入球隊，且還未與隊友有一起練習的機會，「今天是他的第一天，所以我們讓他上場了大概三分鐘，讓他找一下比賽感覺，在（美國時間）周四的比賽中將會讓他出賽更多。」

雖然林書豪還未在場上發揮影響力，不過蕭透露，本場比賽結束後林書豪也與隊友進行了交談，並分享這場比賽他的一些觀點，蕭說：「這就是他能為球隊帶來的東西，給予這些年輕人領導和指導。」