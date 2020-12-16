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NBA／林書豪加入G聯盟培訓隊 全美五星高中生也在陣中

中央社 / 洛杉磯15日專電
台裔球星林書豪以練習球員的身分，加入18歲新秀為主的G聯盟培訓隊，期待能重返NBA。 報系資料照
台裔球星林書豪以練習球員的身分，加入18歲新秀為主的G聯盟培訓隊，期待能重返NBA。 報系資料照

美國媒體報導，台裔球星林書豪以練習球員的身分，加入18歲新秀為主的G聯盟培訓隊，今天開始參與本週兩場實戰比賽，備戰之餘也向球探展示身手。

32歲的林書豪擁有9年美國職籃（NBA）經驗與1枚冠軍戒指，去年轉戰中國職籃（CBA）1個球季，現為自由球員，休季期間積極備戰，打算重返NBA。

NBA新球季22日開打，各隊正在進行熱身賽，林書豪新東家還不明朗，短期將與G聯盟（G League，前稱「發展聯盟」）的年輕新秀一起訓練比賽。

林書豪12日在社群媒體直播上，用中文談到目前處境，表示無法透露太多細節，請球迷耐心等候，「現在比較複雜一點，有一天我可以把細節講出來，現在還不能講出來」。

目標重返NBA，但林書豪沒把話說死，中國職籃CBA似乎仍在選項中。他說：「不管是在NBA、CBA，不管是在哪一個聯盟，我的目標一直是追最好的自己，追我的上限。」

層級低於NBA的G聯盟今年4月成立的一支培訓隊，名為「引爆者」（Ignite），獨立於G聯盟賽程外，網羅高中畢業的頂尖新秀，提供1年培訓計畫，為隔年NBA選秀準備。

富比世（Forbes）網站今天報導，林書豪上週末與「引爆者」練球，本週可望參與2場實戰比賽。「引爆者」大本營位在北加州胡桃溪（Walnut Creek），離林書豪住家不遠。

ESPN球評吉佛尼（Jonathan Givony）今在推特上指出，今天午間「引爆者」與G聯盟老將的練習賽，林書豪在賽前最後一刻加進了「引爆者」隊的名單裡。

受限於防疫規定，這場比賽不對外轉播也沒有觀眾，但NBA球探可透過錄影觀察球員表現。這是「引爆者」經過幾個月分組練習之後，首次對外比賽。

「引爆者」陣中18歲的全美五星高中格林（Jalen Green）被視為明年選秀狀元的熱門人選，和來自剛果的庫明加（Jonathan Kuminga）都是未來之星。具有亞裔背景的是身高218公分的菲律賓新秀索托（Kai Sotto），準備挑戰NBA。

NBA 林書豪 選秀

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