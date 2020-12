NBA／林書豪加入G聯盟培訓隊 全美五星高中生也在陣中

美國媒體報導,台裔球星林書豪以練習球員的身分,加入18歲新秀為主的G聯盟培訓隊,今天開始參與本週兩場實戰比賽,備戰之餘也向球探展示身手。

32歲的林書豪擁有9年美國職籃(NBA)經驗與1枚冠軍戒指,去年轉戰中國職籃(CBA)1個球季,現為自由球員,休季期間積極備戰,打算重返NBA。

NBA新球季22日開打,各隊正在進行熱身賽,林書豪新東家還不明朗,短期將與G聯盟(G League,前稱「發展聯盟」)的年輕新秀一起訓練比賽。

林書豪12日在社群媒體直播上,用中文談到目前處境,表示無法透露太多細節,請球迷耐心等候,「現在比較複雜一點,有一天我可以把細節講出來,現在還不能講出來」。

目標重返NBA,但林書豪沒把話說死,中國職籃CBA似乎仍在選項中。他說:「不管是在NBA、CBA,不管是在哪一個聯盟,我的目標一直是追最好的自己,追我的上限。」

層級低於NBA的G聯盟今年4月成立的一支培訓隊,名為「引爆者」(Ignite),獨立於G聯盟賽程外,網羅高中畢業的頂尖新秀,提供1年培訓計畫,為隔年NBA選秀準備。

富比世(Forbes)網站今天報導,林書豪上週末與「引爆者」練球,本週可望參與2場實戰比賽。「引爆者」大本營位在北加州胡桃溪(Walnut Creek),離林書豪住家不遠。

ESPN球評吉佛尼(Jonathan Givony)今在推特上指出,今天午間「引爆者」與G聯盟老將的練習賽,林書豪在賽前最後一刻加進了「引爆者」隊的名單裡。

受限於防疫規定,這場比賽不對外轉播也沒有觀眾,但NBA球探可透過錄影觀察球員表現。這是「引爆者」經過幾個月分組練習之後,首次對外比賽。

「引爆者」陣中18歲的全美五星高中格林(Jalen Green)被視為明年選秀狀元的熱門人選,和來自剛果的庫明加(Jonathan Kuminga)都是未來之星。具有亞裔背景的是身高218公分的菲律賓新秀索托(Kai Sotto),準備挑戰NBA。

One last minute addition on the G League Ignite roster: Nine-year veteran and NBA champion Jeremy Lin (wearing #3), who lives locally and has been practicing/lending his experience this past week. He'll stay with the team in a practice player capacity for as long as he chooses. https://t.co/8Ws4nxCYZs