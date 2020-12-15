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PLG／錢肯尼成台灣女婿 新球季以本土續當夢想家

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
錢肯尼（右）11月底和我國籍女友登記結婚。圖／錢肯尼提供
錢肯尼（右）11月底和我國籍女友登記結婚。圖／錢肯尼提供

身為福爾摩沙台新夢想家創隊成員之一，台美混血後衛錢肯尼新球季確定再披夢想家戰袍，夢想家球團今天宣布錢肯尼先前的工作證問題已解決，確定以本土球員身分加入P. LEAGUE+聯盟（PLG），本周六的開幕戰就可上陣。

錢肯尼爸爸為美國人，媽媽是土身土長的台灣人，他在夢想家征戰ABL首季季末即加入球隊，第二季擔任球隊中的先發得分後衛，整季出賽28場，但第三季因工作證及疫情停賽因素，無法繼續征戰ABL賽事。

錢肯尼的工作證問題，今年11月底迎刃而解，她和台灣籍女友完成結婚登記，並以依親方式取得居留證，依據《就業服務法》第48條1項第2款規定，無須申請工作許可，可直接於台灣就業，先前的工作證問題也順利解套。

台新夢想家董事長張承中表示，感謝錢肯尼對球團的信任，他不但是夢想家的創隊元老，更是夢想家的家人，「這一年來夢想家與他、他的舅舅以及舅舅的律師商討過各種方式，希望能夠讓他重返球場。像是在第三季時，球團同意將他送到ABL其他球隊打球，無奈疫情停賽；也曾嘗試透過他媽媽、外公依親取得居留證；甚至與籃協討論是否直接歸化為台灣人等方式，經過了許久的努力，最後錢肯尼與女朋友感情穩定，決定結婚，並依此取得居留證。」

張承中也特別提到，因美國疫情嚴重，使得申請程序緩慢與複雜，「申辦台灣居留證需先與美國FBI申請良民證，而錢肯尼在台灣申請不便，美國良民證又需駐紐約台北經濟文化辦事處的認證才可受理，因此費時較長。錢肯尼能夠順利留在台灣打球參賽，特別感謝立法院蔡其昌副院長、勞動部陳昌邦主任的關心與幫忙！」

錢肯尼非常興奮能夠再度回到夢想家，他感謝球團積極協助處理繁雜的申請程序，「現在終於得到好消息，真的非常開心，很期待能夠再次回到球場上，也準備好要跟隊友一起拚戰，目標就是要拿下隊史及聯盟首冠！」

錢肯尼提到，過去征戰ABL期間，感受到台灣球迷滿滿的熱情，「我很喜歡台灣，大家都給予我很多支持，過去這段時間我收到非常多球迷朋友關心的訊息，很高興大家沒有忘記我，新的球季也希望能夠繼續在球場看到大家！」

錢肯尼將以本土球員身分出戰PLG。圖／福爾摩沙台新夢想家提供
錢肯尼將以本土球員身分出戰PLG。圖／福爾摩沙台新夢想家提供
錢肯尼今天已取得中華民國居留證。圖／錢肯尼提供
錢肯尼今天已取得中華民國居留證。圖／錢肯尼提供

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