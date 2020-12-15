快訊

歸國男子隔離檢疫陳屍防疫旅館 死因有待調查

加利公司老闆想用爛口罩原料「弄崩市場」 檢方痛批：黑心商人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／萬歲堅果盃少年足球賽祭30萬獎金 17日報名開跑

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2021 VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽將於17日開放報名。圖／名衍行銷提供
2021 VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽將於17日開放報名。圖／名衍行銷提供

2021 VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽，是聯華食品旗下「萬歲牌」推出的兒童足球運動，希望透過此活動培養兒童對於戶外體育活動的喜愛，奠定未來良好健康的基礎，賽事將於17日開放報名。

萬歲牌致力札根足球，以行動支持兩所偏鄉球隊，包括捐贈苗栗尖山國小及嘉義社口國小足球隊各10萬元的足球裝備金，以及守護孩童「鈣」健康的杏仁小魚1年份，讓孩子在運動之外能夠展現自信並享受健康，聯華食品更期待藉由企業力量，盡一己之力支持偏鄉體育活動，帶給愛足球孩子們更寬闊的視野。

萬歲堅果盃少年足球賽祭出全台足球最高比賽獎勵30萬元，讓孩子透過足球運動競賽不僅獲得健康，並培養團隊精神、共同爭取榮耀，賽事將於明年3月27、28日於台北市立大學天母校區田徑場辦理預賽，於明年4月11日於台灣大學田徑場進行決賽，萬歲牌代言人Janet也將化身足球大使，為隊伍加油打氣，比賽組別共分U6、U8、U10、U12等4組，並於12月17日起受理報名至明年1月8日下午4點截止，將於1月14日抽籤決定參賽隊伍。

田徑

延伸閱讀

足球／U20潛培隊素質佳 教練看好接班國家隊

足球／BE HEROES菁英對抗賽 U20許博傑梅開二度

中部首座國際型足球園區 台中爭取經費獲體育署支持

台中市足球運動休閒園區 拍版定案落腳南屯

相關新聞

進擊的唐西奇搭配強大鋒線 獨行俠距西冠還有多遠？

ESPN最新NBA10大球星排名，21歲獨行俠後衛唐西奇排名第四，前三依序是詹姆斯、戴維斯、安戴托昆波。唐西奇排名比快艇雷納德、籃網杜蘭特、拓荒者里拉德、勇士柯瑞還要更高。 生涯前兩季唐西奇不只

足球／萬歲堅果盃少年足球賽祭30萬獎金 17日報名開跑

2021 VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽，是聯華食品旗下「萬歲牌」推出的兒童足球運動，希望透過此活動培養兒童對於戶...

NBA／「棋子說」風波後首次受訪 厄文盛讚主帥奈許

先前因數次拒絕媒體採訪導致被罰款2萬5000美元的厄文（Kyrie Irving），在今天首度接受了媒體採訪，他在訪談中透露先前為何拒絕媒體訪問，並且大力稱讚了新主帥奈許（Steve Nash）。

NBA／戈貝爾豪取20個籃板 爵士痛宰太陽

與球團持續探討續約事宜的戈貝爾（Rudy Gobert），在今天季前賽對太陽上場28分鐘豪取20個籃板，證明了自己絕對夠資格獲得一份頂級合約。 戈貝爾另外拿到11分，加上波格丹諾維奇（Bojan

NBA／復出繼續垃圾話！格林染疫後首度練球

先前傳出確診新冠肺炎的勇士隊球星格林（Draymond Green）及選秀榜眼威斯曼（James Wiseman），今天...

NBA／多次遭罰款終願受訪 厄文：只想將注意力放在球場

先前因多次拒絕媒體受訪而遭聯盟罰款20000美元的籃網球星厄文(Kyrie Irving)，今(15)日終於接受訪問，提到了拒絕受訪的原因以及與杜蘭特(Kevin Durant)場上的搭配。 提到為

NBA／病毒檢測陽性又遭公牛裁掉 馮萊：盼能再獲得機會

休賽季和芝加哥公牛簽下合約的馮萊（Noah Vonleh），近日因新冠肺炎檢測呈現陽性，必須強制隔離10天時間，同時他也遭到公牛裁掉。 馮萊在聲明中表示：「很不幸地，我的新冠肺炎病毒檢測呈陽性，

NBA／一嚐成主顧 熱火神射羅賓森成台灣乾麵代言人

台灣食品品牌阿舍食品近年來深耕海外有成，並在今天宣布簽下NBA邁阿密熱火射手羅賓森（Duncan Robinson）成為...

NBA／休賽季苦練罰球 威廉森：把握送上門的分數

新秀賽季罰球命中率僅64.0%的威廉森（Zion Williamson），將罰球視為加強訓練的重點項目之一，這樣的訓練也收到了初步效果。 今天季前賽首戰面對熱火，威廉森全場13投8中，包括11罰

NBA／瓦藍邱納斯聯手莫蘭特 灰熊大勝灰狼

在年輕球員掛帥的灰熊陣中，才28歲的瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）已經是全隊資歷最深的球員之一，上季來到灰熊打出生涯最佳進攻表現的他，今天季前賽面對灰狼依然有優異演出，充分扮演了領頭

NBA／唐西奇力壓安戴托昆波 獨行俠連勝公鹿

被看好有機會爭奪年度MVP的唐西奇（Luka Doncic），今天面對尋求MVP三連霸的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），充分展現他在比賽中的主宰力。 唐西奇全場出賽29

NBA／范弗利特高效率砍23分 暴龍季前賽連克黃蜂

休賽季與暴龍簽下四年8500萬美元續約合約的范弗利特（Fred VanVleet），在今天對黃蜂的季前賽中展現自己確實符合身價，全場出賽22分鐘，12投9中，包括三分球7投5中，攻下23分4助攻3抄截

熱門新聞

NBA／一嚐成主顧 熱火神射羅賓森成台灣乾麵代言人

NBA／英格倫、威廉森聯手飆48分 鵜鶘輕取熱火

進擊的唐西奇搭配強大鋒線 獨行俠距西冠還有多遠？

NBA／唐西奇力壓安戴托昆波 獨行俠連勝公鹿

中職／兄弟簽回三冠王德保拉 王建民也確認回鍋

舉重／許淑淨金牌最快1月底寄到 四種受獎方式自由選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。