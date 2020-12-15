足球／萬歲堅果盃少年足球賽祭30萬獎金 17日報名開跑

2021 VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽，是聯華食品旗下「萬歲牌」推出的兒童足球運動，希望透過此活動培養兒童對於戶外體育活動的喜愛，奠定未來良好健康的基礎，賽事將於17日開放報名。

萬歲牌致力札根足球，以行動支持兩所偏鄉球隊，包括捐贈苗栗尖山國小及嘉義社口國小足球隊各10萬元的足球裝備金，以及守護孩童「鈣」健康的杏仁小魚1年份，讓孩子在運動之外能夠展現自信並享受健康，聯華食品更期待藉由企業力量，盡一己之力支持偏鄉體育活動，帶給愛足球孩子們更寬闊的視野。

萬歲堅果盃少年足球賽祭出全台足球最高比賽獎勵30萬元，讓孩子透過足球運動競賽不僅獲得健康，並培養團隊精神、共同爭取榮耀，賽事將於明年3月27、28日於台北市立大學天母校區田徑場辦理預賽，於明年4月11日於台灣大學田徑場進行決賽，萬歲牌代言人Janet也將化身足球大使，為隊伍加油打氣，比賽組別共分U6、U8、U10、U12等4組，並於12月17日起受理報名至明年1月8日下午4點截止，將於1月14日抽籤決定參賽隊伍。