NBA／復出繼續垃圾話！格林染疫後首度練球

先前傳出確診新冠肺炎的勇士隊球星格林（Draymond Green）及選秀榜眼威斯曼（James Wiseman），今天終於加入球隊訓練，教頭柯爾（Steve Kerr）透過視訊受訪提到，很開心迎接兩人歸隊。

格林案威斯曼都缺席球隊第一周訓練營，球團在聯盟規定下並沒明確點出原因，但總管麥爾斯（Bob Myers）上周透露，有兩名球員在開啟訓練前確診新冠肺炎，而格林和威斯曼正是唯二當時未參加訓練的球員，兩相對造缺席原因呼之欲出。

今天兩人歸隊，柯爾再開心不過，他說：「格林是我們的領導者，第一周訓練營少了他很不好過。」勇士教頭也提到，格林仍透過影片維持存在感，「他建議了很多球場的東西，當然也充滿垃圾話，所以能量馬上提升，能迎接他回來真是太好了。」

柯爾上周曾說，兩名球員很可能無法打任何熱身賽，今天兩人也沒參加對打部分，不過仍有機會在23日的開幕戰出賽，面對前隊友杜蘭特（Kevin Durant）領軍的籃網隊。

19歲的威斯曼笑說，自己能量滿滿，迫不及待上場，「我不斷在場上說話，給球隊所有能量，這很瘋狂，第一次訓練真的很瘋，但我學習到很多東西。」

格林也對勇士新星給予滿滿正面評價，他讚威斯曼有教不來的能量，且勇於發問，就像塊海綿；柯爾也說，相信格林能在防守端帶領威斯曼，期待兩人組成球隊重要防守屏障。