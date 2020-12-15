聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／復出繼續垃圾話！格林染疫後首度練球
先前傳出確診新冠肺炎的勇士隊球星格林（Draymond Green）及選秀榜眼威斯曼（James Wiseman），今天終於加入球隊訓練，教頭柯爾（Steve Kerr）透過視訊受訪提到，很開心迎接兩人歸隊。
格林案威斯曼都缺席球隊第一周訓練營，球團在聯盟規定下並沒明確點出原因，但總管麥爾斯（Bob Myers）上周透露，有兩名球員在開啟訓練前確診新冠肺炎，而格林和威斯曼正是唯二當時未參加訓練的球員，兩相對造缺席原因呼之欲出。
今天兩人歸隊，柯爾再開心不過，他說：「格林是我們的領導者，第一周訓練營少了他很不好過。」勇士教頭也提到，格林仍透過影片維持存在感，「他建議了很多球場的東西，當然也充滿垃圾話，所以能量馬上提升，能迎接他回來真是太好了。」
柯爾上周曾說，兩名球員很可能無法打任何熱身賽，今天兩人也沒參加對打部分，不過仍有機會在23日的開幕戰出賽，面對前隊友杜蘭特（Kevin Durant）領軍的籃網隊。
19歲的威斯曼笑說，自己能量滿滿，迫不及待上場，「我不斷在場上說話，給球隊所有能量，這很瘋狂，第一次訓練真的很瘋，但我學習到很多東西。」
格林也對勇士新星給予滿滿正面評價，他讚威斯曼有教不來的能量，且勇於發問，就像塊海綿；柯爾也說，相信格林能在防守端帶領威斯曼，期待兩人組成球隊重要防守屏障。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言