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NBA／一嚐成主顧 熱火神射羅賓森成台灣乾麵代言人

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
熱火射手羅賓森成為阿舍食品年度代言人。圖／阿舍食品提供
熱火射手羅賓森成為阿舍食品年度代言人。圖／阿舍食品提供

台灣食品品牌阿舍食品近年來深耕海外有成，並在今天宣布簽下NBA邁阿密熱火射手羅賓森（Duncan Robinson）成為年度代言人，而雙方也已經合作捐贈上萬包的阿舍乾麵給位在南佛羅里達的非營利性國內飢餓救濟組織，未來他也將以代言人身份推廣台灣美食。

在2018年NBA選秀落選的羅賓森，今年季後賽代表熱火出賽大放異彩，尤其是三分球投射功力在總冠軍賽讓湖人吃足苦頭，一度有單場投進7顆三分球的精彩演出，不僅讓台灣球迷見識到他的神射功力，更在今天與台灣產生新的連結。

阿舍食品在今天宣布簽下羅賓森成為年度代言人，平時就愛吃麵食的他，在就讀密西根大學偶然在校園附近的超市中購買到阿舍乾麵，品嘗後從此愛不釋口，今年年中更透過經紀人主動聯繫阿舍食品，表達合作之意。

  對於能成為阿舍食品的代言人，羅賓森說：「很高興能跟阿舍乾麵成為合作夥伴，多年來我都是這個品牌的擁護者，我一直都在尋找快速、便利又美味的健康餐點，這就是為什麼，阿舍乾麵最適合我，同時也是我選擇合作的原因。」

成為「阿舍哥」之後，羅賓森第一份任務就是與阿舍食品合作，捐贈了上萬包的阿舍乾麵，給位在南佛羅里達的非營利性國內飢餓救濟組織，希望能幫助當地百分之25受困於糧食短缺的民眾，讓他們免於挨餓，未來羅賓森也將以不同形式，持續發揮代言人的角色。

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