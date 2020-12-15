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【學測必備時事焦點1】天災人禍頻傳：瓜地馬拉暴動

NBA／多次遭罰款終願受訪 厄文：只想將注意力放在球場

聯合新聞網 / 綜合報導
厄文終於打破沉默接受媒體訪問了！ 路透社
厄文終於打破沉默接受媒體訪問了！ 路透社

先前因多次拒絕媒體受訪而遭聯盟罰款20000美元的籃網球星厄文(Kyrie Irving)，今(15)日終於接受訪問，提到了拒絕受訪的原因以及與杜蘭特(Kevin Durant)場上的搭配。

提到為何先前拒絕受訪，厄文解釋道：「我只希望將注意力放在球場上，我也想確保彼此消息明確，如此一來大家的注意力能放在球場上，就不需要多做解釋，也不用反覆問答。」

遭到聯盟罰款後，厄文曾在個人社群上發文表示，希望聯盟將這些罰金使用在「需要幫助的邊緣社群上」，最後也稱媒體是「無名小卒」：「我從來不跟無名小卒打交道，這世界有更值得關注我的事。」

今日談到過往這段發言，厄文表示他並非針對媒體或特定人士，「我覺得球員在某些平台上做出某些決定，想要完全主導自己的生活時，會受到一些人的批評，我們只是想要在安全、受到保護的場所中打球。」

而在昨日進行的熱身賽，也是與杜蘭特合作的第一場正式比賽：「這是一場不同的階段及旅程，而這場比賽將是新的開始，我們將會繼續前進，陣中有非常多好球員，期望以7-11(厄文與杜蘭特背號)連線重新打響籃網招牌。」，在奈許(Steve Nash)接任籃網總教練後，厄文曾發表「我覺得我們沒有一位真正總教練」的言論，不過今受訪時卻改口稱奈許贏得了隊友尊重，是個了不起的教練。

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