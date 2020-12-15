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進擊的唐西奇搭配強大鋒線 獨行俠距西冠還有多遠？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
獨行俠天才後衛唐西奇(左)在NBA前兩季不但持續成長，屢屢出現MVP等級的表現，同時他也帶領隊友們進化，如柏克(中)和馬揚諾維奇(右)也打出讓人驚艷的表現。 歐新社資料照片
獨行俠天才後衛唐西奇(左)在NBA前兩季不但持續成長，屢屢出現MVP等級的表現，同時他也帶領隊友們進化，如柏克(中)和馬揚諾維奇(右)也打出讓人驚艷的表現。 歐新社資料照片

ESPN最新NBA10大球星排名，21歲獨行俠後衛唐西奇排名第四，前三依序是詹姆斯、戴維斯、安戴托昆波。唐西奇排名比快艇雷納德、籃網杜蘭特、拓荒者里拉德、勇士柯瑞還要更高。

生涯前兩季唐西奇不只是打出超凡身價和驚人數據，上季場均28.8分、9.4籃板、8.8助攻簡直是年度MVP規格，詹姆斯生涯最顛峰數據也就是這樣水平。

獨行俠長人波爾辛吉斯、大前鋒鮑威爾本季都將健康歸來，從76人交易過來後衛理查森防守、對位、身高更出色，加上223公分「巨神兵」中鋒馬揚諾維奇在禁區擁有絕對高度優勢，獨行俠圍繞唐西奇打造的爭冠球隊已經接近「完成」。

如果波爾辛吉斯、鮑威爾都很健康，唐西奇生涯第三季保持上季水平，甚至更加成熟洗練，獨行俠天賦和禁區攻防、對位，在西區確實有能力跟湖人、快艇、金塊一較高下。

獨行俠會等到波爾辛斯基(右)和鮑威爾(左)完全恢復健康之後才會上場，屆時兩大長人與唐西奇的配合精彩可期。 歐新社資料照片
獨行俠會等到波爾辛斯基(右)和鮑威爾(左)完全恢復健康之後才會上場，屆時兩大長人與唐西奇的配合精彩可期。 歐新社資料照片

獨行俠季前熱身賽G1以112：102輕取連續兩季聯盟戰績最好公鹿，這是不錯訊息。熱身賽比賽內容、勝負、球隊在乎程度都不重要，當然不能太認真，但對公鹿勝利讓獨行俠心裡有幾分竊喜，幾個細節非常關鍵。

1、鮑威爾+克萊柏+馬揚諾維奇+詹姆斯強森都很健康，獨行俠這條既高大又有拉開空間能力，同時具備出色攻防能量鋒線聯盟數一數二，等波爾辛吉斯右膝術後如期歸隊，獨行俠應該有西區最強內線和防守天賦。

2、唐西奇熱身賽狀況、手感好極了，身體感覺更強壯許多，唐西奇帶動的速度、攻防轉換和空間感十足，獨行俠有打各種不同球風陣容能力。

唐西奇的進化能力與他在場上鬼神般地表現同樣讓人驚奇，第二季不但沒有出現二年級生症候群，還打出MVP等級的成績，他的生涯第三季更讓人期待。 歐新社資料照片
唐西奇的進化能力與他在場上鬼神般地表現同樣讓人驚奇，第二季不但沒有出現二年級生症候群，還打出MVP等級的成績，他的生涯第三季更讓人期待。 歐新社資料照片

3、上季撿到183公分控球柏克是顆活棋，柏克有速度、擅突破，也能改變比賽節奏，28歲正需要證明自己還有拿生涯最大合約成熟心態。

4、223公分馬揚諾維奇的速度是最大劣勢，但在半場攻防，巨神兵卻擁有極大優勢，透過隊友傳球和掩拆，巨神兵在低位和禁區能產生強大牽制力，這是獨行俠新賽季攻防兩端極重要調整，巨神兵上場時間和發揮空間也會增加。

5、輪轉防守+區域聯防，獨行俠對公鹿比賽展現出色對位，從一對一到輪轉協防，再到區域聯防，獨行俠正在提升上季表現最不好的防守，建立更嚴謹防守體系，芬尼史密斯、小哈德威、鮑威爾、理查森都是防守尖兵，可以在小個子陣容中發揮最大防守、對位效率。

獨行俠用小柯瑞換來搖擺人理查森(右)，讓團隊防守能力有所提升， 歐新社資料照片
獨行俠用小柯瑞換來搖擺人理查森(右)，讓團隊防守能力有所提升， 歐新社資料照片

6、熱身賽首戰獨行俠三分球43投17中，三分球命中率3成95，將近四成三分命中率，獨行俠外線火力部署並沒有因為送走小柯瑞下滑。從球的轉移、中路突破、兩翼分球，獨行俠面對公鹿防守，獨行俠的動力和傳導+三分雨，令公鹿防守捉襟見肘。

新賽季唐西奇極有可能成為年度MVP前三候選人，目前除了公鹿安戴托昆波和湖人詹姆斯，唐西奇競爭MVP呼聲愈來愈高。

今年NBA西區由於拓荒者、太陽陣容和核心明顯補強，鵜鶘也會用最健康陣容投入賽季，加上勇士捲土重來，西區八強競爭將空前慘烈，除了湖人、快艇、金塊三強鼎立，其他包括火箭、爵士、拓荒者、太陽、鵜鶘、灰熊、勇士、獨行俠八隊實力都很接近。

獨行俠仍需要唐西奇打出MVP數據和帶動，才能在西區爭出頭，唐西奇會不會成為NBA接班世代提早出線，今年球季很有得看。

鮑威爾 波爾辛吉斯 唐西奇 獨行俠

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