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NBA／球爸的三顆球無緣合體 活塞裁掉球二哥

聯合新聞網 / 綜合報導
球二哥(中)遭到活塞裁掉，三顆球無緣在NBA合體。 美聯社
球二哥(中)遭到活塞裁掉，三顆球無緣在NBA合體。 美聯社

「球二哥」 鮑爾（LiAngelo Ball）在NBA的時日沒有持續太久，底特律活塞稍早便宣布他在今日的熱身賽後被裁。

球二哥的NBA之路不若哥哥（Lonzo Ball）與弟弟（LaMelo Ball）順遂，本季還沒到例行賽，甚至熱身賽一場都沒打就被裁。

去年球爸（Lavar Ball）對當年狀元威廉森（Zion Williamson）開嗆：「威廉森根本不及球二！他會成為聯盟最強得分後衛！」如今回想起令人不勝唏噓。

底特律

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