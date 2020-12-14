聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／球爸的三顆球無緣合體 活塞裁掉球二哥
「球二哥」 鮑爾（LiAngelo Ball）在NBA的時日沒有持續太久，底特律活塞稍早便宣布他在今日的熱身賽後被裁。
球二哥的NBA之路不若哥哥（Lonzo Ball）與弟弟（LaMelo Ball）順遂，本季還沒到例行賽，甚至熱身賽一場都沒打就被裁。
去年球爸（Lavar Ball）對當年狀元威廉森（Zion Williamson）開嗆：「威廉森根本不及球二！他會成為聯盟最強得分後衛！」如今回想起令人不勝唏噓。
PROUD‼️ We’re just getting started. pic.twitter.com/WmcCOAsUot— Lavar Ball (@Lavarbigballer) December 3, 2020
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言