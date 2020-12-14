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NBA／真要走了？「字母哥」理髮師發文告別引聯想
「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）專屬理髮師在個人Instagram貼文說道：「珍重再見！」不妨令人與休賽季時他是否與公鹿隊續約的議題產生聯想，難道這位雙屆MVP真的要離開密爾瓦基了嗎？
Bucks' team barber makes post thanking Giannis for the past 6 years— NBA Central (@TheNBACentral) December 14, 2020
"Love you bro and go do what’s best for your family!"
(Via r/nba) pic.twitter.com/NzPXIhfelb
安戴托昆波先前受媒體問道是否轉隊時回答，「我現在的第一目標是拿下總冠軍，不會去在意那些事。」然而正是這非正面回答的態度與過去直腸子的他有些矛盾，不論是本季結束後成自由球員或先續約再交易，種種跡象讓離開密爾瓦基等各種傳聞不脛而走。
而安戴托昆波的專屬理髮師今在Instagram貼文說道：「珍重再見！兩屆MVP！愛你兄弟，為家人做出最好的決定。過去6年我是真的感謝你。」理髮師雖然迅速將貼文刪除，仍有球迷將畫面截圖備份，讓轉隊傳聞甚囂塵上。
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