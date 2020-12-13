快訊

前立委周五六家中昏倒 妻子報案CPR救夫送醫

影／青山宮翻版！南投埔里遶境凌晨放煙火、垃圾沿途丟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

P聯盟／攻城獅雷特出關 喊話來這裡不是要輸的

中央社 / 台北13日電
攻城獅新洋將雷特。圖／新竹攻城獅提供
攻城獅新洋將雷特。圖／新竹攻城獅提供

台灣職業籃球聯盟P.League+新竹街口攻城獅第2名洋將雷特今天正式出關，他已準備好迎接新球季，並喊話：「我到這裡不是要輸的。」

在洋將狠投（LaDontae Henton）、雷特（Julian Wright）陸續結束隔離、赴球隊報到後，攻城獅3名洋將中，僅剩中鋒塔壁（Hasheem Thabeet）尚在防疫旅館隔離，可望趕上攻城獅12月26日在新竹縣立體育館的主場首戰。

雷特今天結束14天居家檢疫，在前往主場新竹縣立體育館前，行經台北富邦勇士主場台北和平籃球館，經由工作人員介紹，雷特更對獅紫軍們霸氣喊話，「我已經準備好迎戰了，我到這裡不是要輸的」。

在抵達新竹主場後，雷特也讚賞球員休息室內部設備，「的確是有美國職籃NBA水準」，空間很寬敞，能讓球員好好備戰。

雷特除了是名球員外，場下還是一名音樂家，展現能動能靜的一面，他在隔離檢疫期間，除了維持例行訓練外，也在飯店房間內作詞、作曲、寫歌。

雷特身高約203公分，主打位置為大前鋒與小前鋒，今天下午正式投入球隊訓練，攻城獅總經理高景炎說：「雷特是名全能性球員，擁有極好的切入破壞力，非常期待他加入球隊訓練後帶來的化學效應。」

攻城獅 富邦勇士 NBA

延伸閱讀

前NBA榜眼終抵台報到 展開14天居家檢疫

P聯盟／與新竹有淵源 街口冠名攻城獅

P聯盟／攻城獅下周大會「獅」 榜眼中鋒塔比特今抵台

P聯盟／街口支付冠名攻城獅 盼球員拿出沒有明天精神

相關新聞

NBA／重返無望？林書豪坦言暫無新消息公佈

日前在Instagram回應網友留言提到「近期將有重大決定宣佈」，林書豪昨天出席「雙12」自家球鞋行銷宣傳活動，坦言目前還沒有進一步消息可以告知關心自己的球迷，同時也強調若有進展會第一時間公開。

NBA／字母哥25分鐘得25分 公鹿熱身賽首戰不敵獨行俠

一邊身為新賽季最被看好MVP熱門，另一邊則是過去2年蟬聯最有價值球員獎項的衛冕者，唐西奇（Luka Doncic）領軍的獨行俠在今日（13號）熱身賽，技高一籌以112比102擊敗安戴托昆波（Giann

NBA／火箭新兵：盼哈登回頭

NBA季前熱身賽在昨天點燃戰火，不少在休賽季轉隊的球星也都首度披上新東家戰袍亮相，其中先後轉戰火箭隊的前肯塔基大學隊友沃...

P聯盟／攻城獅雷特出關 喊話來這裡不是要輸的

台灣職業籃球聯盟P.League+新竹街口攻城獅第2名洋將雷特今天正式出關，他已準備好迎接新球季，並喊話：「我到這裡不是...

NBA／詹皇稱泡泡奪冠史上最難 里拉德回應網友質疑

詹姆斯（LeBron James）先前聲稱，自己在2016年以及2020年拿到冠軍都夠格名列NBA史上最困難，他更特別說上季泡泡隔離環境所受壓力就形同人身處在恐怖電影之中，但一番發眼也被網友拿來跟里拉

NBA／虧哈登字母哥皆例行賽限定 亞瑞納斯嫌打法太單調

哈登（James Harden）在2018年拿到MVP，而接下來2年則都由安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）蟬聯該獎項，但2人在季後賽表現往往不符預期，這讓退役球星亞瑞納斯（Gi

NBA／批哈登不挺火箭新帥 傑克森籲黑人該彼此支持

哈登（James Harden）堅持交易請求且先前更延遲報到火箭訓練營，一度還有報導指出其他球隊呼籲聯盟應該介入調查，而哈登行為更引發前NBA球員傑克森（Stephen Jackson）怒火，指出此舉

NBA／柯瑞就是神！2樓通道神射為熱身賽暖場

由於主場從奧克蘭甲骨文球場換到舊金山大通中心，新球場設計使得柯瑞（Stephen Curry）賽前練習球員通道招牌遠射成絕響，沒想到他今日（13號）突發奇想，竟從球場2樓觀眾入場通道重現自己拿手絕活，

NBA／探花小鮑爾首秀妙傳吸睛 狀元愛德華初登場手感低迷

由於選秀榜眼威斯曼（James Wiseman）疑似確診延誤訓練，他無緣在今日（13號）代表勇士出賽迎戰金塊，這讓2020年梯狀元榜眼探花同日亮相大戲破局，只有灰狼的愛德華（Anthony Edwar

NBA／帕克欽點接班人菜鳥初登板 奪全隊最高分拔馬刺

雷霆菜鳥後衛馬勒登（Theo Maledon）來自法國，他出身法甲球隊里昂—維勒班，老闆不是別人就是傳奇控衛帕克（Tony Parker），就連帕克哥哥都在隊上擔任助教，馬勒登也曾說自己都喊帕克是大哥

NBA／厄文「棋子說」受矚目 西洋棋王也現身回應

厄文（Kyrie Irving）因數度拒絕採訪，害得自己與籃網球團雙雙收到罰款，沒想到他之後在Instagram限時動態回應又引發進一步爭議，而他這番「不跟棋子說話」言論就連鼎鼎大名的西洋棋王卡斯帕洛

NBA／自許西蒙斯投籃教官 格林要76人別搞砸自己3連霸

雷霆與76人交易遲至12月9號也就是幾天才完成，格林（Danny Green）終於可以來費城報到，過去2季先後在暴龍與湖人完成奪冠目標，他除重申希望幫助76人同樣站上榮耀之巔，督促西蒙斯（Ben Si

熱門新聞

中職／潘威倫歷年累積薪資 明年正式成為首位億元球員

NBA／柯瑞就是神！2樓通道神射為熱身賽暖場

NBA／探花小鮑爾首秀妙傳吸睛 狀元愛德華初登場手感低迷

NBA／重返無望？林書豪坦言暫無新消息公佈

日職／即使一軍位置飽受威脅 日媒曝陳冠宇仍願提攜後輩

中職／自由市場趨於平靜 陳鏞基繼續挑戰獅隊高薪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。