P聯盟／攻城獅雷特出關 喊話來這裡不是要輸的

台灣職業籃球聯盟P.League+新竹街口攻城獅第2名洋將雷特今天正式出關，他已準備好迎接新球季，並喊話：「我到這裡不是要輸的。」

在洋將狠投（LaDontae Henton）、雷特（Julian Wright）陸續結束隔離、赴球隊報到後，攻城獅3名洋將中，僅剩中鋒塔壁（Hasheem Thabeet）尚在防疫旅館隔離，可望趕上攻城獅12月26日在新竹縣立體育館的主場首戰。

雷特今天結束14天居家檢疫，在前往主場新竹縣立體育館前，行經台北富邦勇士主場台北和平籃球館，經由工作人員介紹，雷特更對獅紫軍們霸氣喊話，「我已經準備好迎戰了，我到這裡不是要輸的」。

在抵達新竹主場後，雷特也讚賞球員休息室內部設備，「的確是有美國職籃NBA水準」，空間很寬敞，能讓球員好好備戰。

雷特除了是名球員外，場下還是一名音樂家，展現能動能靜的一面，他在隔離檢疫期間，除了維持例行訓練外，也在飯店房間內作詞、作曲、寫歌。

雷特身高約203公分，主打位置為大前鋒與小前鋒，今天下午正式投入球隊訓練，攻城獅總經理高景炎說：「雷特是名全能性球員，擁有極好的切入破壞力，非常期待他加入球隊訓練後帶來的化學效應。」