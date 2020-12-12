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NBA／熱身賽開打不開放球迷進場 雷納德喊怪怪的

中央社 / 台北12日電
NBA季前熱身賽今天開打，比賽雖回歸各隊主場，但不開放球迷進場，也讓不少球星感覺怪怪的。 法新社
NBA季前熱身賽今天開打，比賽雖回歸各隊主場，但不開放球迷進場，也讓不少球星感覺怪怪的。 法新社

NBA季前熱身賽今天開打，比賽雖回歸各隊主場，但不開放球迷進場，也讓不少球星感覺怪怪的，衛冕軍湖人在2大球星缺陣情況下，仍以87比81擊敗同城的快艇

今年因全球爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，NBA上季暫停超過3個月，最後移師奧蘭多迪士尼世界的「泡泡園區」復賽，最終則由洛杉磯湖人奪冠。

今年NBA賽季預計在台灣時間12月23日開打，每隊共打72場例行賽，是否開放球迷則依各地政府規定，不過因疫情影響明星賽是否舉辦仍有變數，而熱身賽則於今天開打，預計打到12月20日結束。

湖人熱身賽首役當家球星詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）雙雙高掛免戰牌，而上季效力快艇的年度第6人哈洛（Montrezl Harrell），本季轉戰湖人首戰就遭遇老東家，他拿下13分、12籃板，也幫助球隊拿下勝利。

快艇王牌前鋒雷納德（Kawhi Leonard）今天僅出賽14分鐘，拿下3分、7籃板，昨天才和球隊續約4年的明星後衛喬治（Paul George），則拿下全隊最高的10分。

談到熱身賽沒有球迷，雷納德則承認：「有些怪怪的，畢竟過去場館內到處都是人。」

至於本季轉戰休士頓火箭的明星後衛沃爾（JohnWall），首戰則有亮眼表現，他僅打19分鐘就拿下13分、9助攻，在歷經左腳跟腱斷裂、近2年的休養後身手並未生鏽，也率隊125比104輕取芝加哥公牛。

上季復賽後的MVP、波特蘭拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）今天三分球6投3中，拿下15分、5助攻，而替補老將安東尼（Carmelo Anthony）則斬獲全隊最高的21分，球隊也以127比107大勝沙加緬度國王。

湖人 快艇

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