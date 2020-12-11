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NBA／KD沒考慮過與哈登合作 火箭卻只想要籃網雙星

聯合新聞網 / 綜合報導
KD(左)日前表示沒考慮過和哈登一起在籃網合作，但火箭願意交易哈登的選項只有KD與厄文(右)。 截圖自籃網官方推特
KD(左)日前表示沒考慮過和哈登一起在籃網合作，但火箭願意交易哈登的選項只有KD與厄文(右)。 截圖自籃網官方推特

休士頓火箭無疑是休賽季裡最忙碌的球隊，更換了總管及總教練後，還需要處理球員的去留問題，頭號球星哈登(James Harden)日前曾表示希望前往布魯克林籃網效力，但火箭傾向將哈登留在陣中。

根據「Athletic's」的記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，火箭並沒有急於送走哈登，除非能換到年輕球星及大量選秀籤，查拉尼亞更是指出，籃網得將杜蘭特(Kevin Durant)或厄文(Kyrie Irving)放進交易包裹中，火箭才有可能點頭答應。

去年賽季杜蘭特報銷，與厄文還未正式合體，因此籃網不太可能將兩位球星拆散，先前杜蘭特受訪時甚至稱：「我完全沒有考慮過哈登，我的意思是，他不會為籃網打球。」

而近日又傳出哈登將費城76人、密爾瓦基公鹿及邁阿密熱火填入下家的願望清單中，不過76人主教練里佛斯(Doc Rivers)曾表示，下季還是會以西蒙斯(Ben Simmons)與安比德(Joel Embiid)作為主軸，目前並沒有任何交易的想法。

火箭 邁阿密

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