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SBL／修正投籃姿勢修過頭 黃聰翰三分球總算開胡

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台啤隊黃聰翰（右）投進個人本季第一顆三分球。圖／中華籃球協會提供
台啤隊黃聰翰（右）投進個人本季第一顆三分球。圖／中華籃球協會提供

台啤隊射手黃聰翰在開季前兩場比賽三分球14投0中後，今天與九太隊之戰總算投進個人本季第一顆三分球，並拿下全隊第三高的11分，加上洋將米勒（J.D. Miller）也有27分、16籃板，幫助台啤以80：77擊敗九太收下三連勝。

本賽季將挑戰二連霸的台啤，在休賽季期間大力補強，包括簽下李啟瑋、呂奇旻和陳世念等人，團隊戰力再度提升，不過開季後先是遭遇黃鎮受傷，李啟瑋手感也不如預期，但狀況最糟的仍是當家射手黃聰翰，在開季前兩場比賽三分球一球未進。

不過在今天與九太之戰，黃聰翰不僅上場時間來到本季新高的23分鐘，出手10次也命中5球，其中包括個人本季第一顆三分球，手感慢慢回溫，賽後他表示，今年在投籃姿勢上進行了一些小修正，沒想到愈修愈找不到感覺，在日前的超級籃球挑戰賽中就已經發覺無法找到過去出手感覺，不過在教練周俊三仍給予發揮空間的情況下，黃聰翰也努力找回出手感覺，並在今天打破三分球進球乾旱期。

除了黃聰翰找回手感外，台啤洋將米勒也在今天打出更勝於九太洋將道布蘭登的內容，他全場進帳27分、16籃板、4助攻、2阻攻，與布蘭登的28分、13籃板、2助攻、2阻攻似乎相去不遠，不過布蘭登今天在籃底下多次被米勒強打得手，讓兩人的本季最佳洋將之爭點燃戰火。

台啤 米勒 李啟瑋

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