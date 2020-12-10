聽新聞
test
0:00 / 0:00
SBL／修正投籃姿勢修過頭 黃聰翰三分球總算開胡
台啤隊射手黃聰翰在開季前兩場比賽三分球14投0中後，今天與九太隊之戰總算投進個人本季第一顆三分球，並拿下全隊第三高的11分，加上洋將米勒（J.D. Miller）也有27分、16籃板，幫助台啤以80：77擊敗九太收下三連勝。
本賽季將挑戰二連霸的台啤，在休賽季期間大力補強，包括簽下李啟瑋、呂奇旻和陳世念等人，團隊戰力再度提升，不過開季後先是遭遇黃鎮受傷，李啟瑋手感也不如預期，但狀況最糟的仍是當家射手黃聰翰，在開季前兩場比賽三分球一球未進。
不過在今天與九太之戰，黃聰翰不僅上場時間來到本季新高的23分鐘，出手10次也命中5球，其中包括個人本季第一顆三分球，手感慢慢回溫，賽後他表示，今年在投籃姿勢上進行了一些小修正，沒想到愈修愈找不到感覺，在日前的超級籃球挑戰賽中就已經發覺無法找到過去出手感覺，不過在教練周俊三仍給予發揮空間的情況下，黃聰翰也努力找回出手感覺，並在今天打破三分球進球乾旱期。
除了黃聰翰找回手感外，台啤洋將米勒也在今天打出更勝於九太洋將道布蘭登的內容，他全場進帳27分、16籃板、4助攻、2阻攻，與布蘭登的28分、13籃板、2助攻、2阻攻似乎相去不遠，不過布蘭登今天在籃底下多次被米勒強打得手，讓兩人的本季最佳洋將之爭點燃戰火。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言