波格丹諾維奇出走 希爾德該拿出對應高薪價值

打從2006-2007球季沒季後賽可打之後，國王再次經歷了另一個被拒季後賽門外的不起眼賽季。雖說國王年輕球員的天賦確實存在，但高層的建隊方針，教練團的戰術策略，都將影響著這支球隊甚麼時候能脫離長年處於重建渾沌期的泥沼。

今年自由市場開市後，國王制服組很快邁出第一步，率先奉上5年1.63億美元頂薪提前續約當家主控，年僅22歲的福克斯(De'Aaron Fox)，確立了未來幾年的國王核心將圍繞著福克斯打造。

但同時球隊卻放棄跟進老鷹對自家受限球員波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)4年7200萬美元的報價，外電報導甚至傳出國王拒絕老鷹先簽後換的提案，令人費解。國王頓失穩定得分點之一，著實可惜，但著眼於陣中高薪射手希爾德(Buddy Hield)的發展，二選一之下似乎也是不得不的取捨。

國王忍痛放棄陣中另一優秀的射手波格丹諾維奇(左)，可能就是希望能給希爾德有更好的成長機會。 歐新社資料照片

2018-2019賽季希爾德前途看漲 卻面臨續約矛盾

去年休賽期，國王高層和主力射手希爾德的提前續約問題鬧得沸沸揚揚。希爾德經紀團隊去年目標尋求4年1.1億美元左右的合約，認為不拿頂薪是他們的誠意，但必須成為當時陣中最高薪代表。這樣的條件與球團方開出的4年9000萬美元存在著兩千萬美元的落差。

希爾德因此感到不被尊重，面對媒體措辭強烈的評論著雙方合約價碼的分歧，一度導致檯面上勞資雙方關係緊張。最後仍然妥協在開季前達成4年固定8600萬美元，含激勵條件800萬，四年總額最高將達1.06億美元的合約。

2018-2019例行賽，希爾德82場全勤，繳出20.7分5籃板2.5助攻，投籃命中率45.8%，三分球命中率42.7%，看似破繭而出，下賽季將大有可為。該賽季希爾德三分球命中率排名聯盟第七，只要新球季命中率能排名前十就能達標激勵條件。然而下賽季例行賽三分球命中271顆雖高居聯盟第二，但是命中率卻是遠跌破十名之外。

不滿被降至板凳 希爾德2019-2020賽季命中率急降

但2019-2020賽季，希爾德卻面臨自身狀態不夠穩定，被拔掉先發位置外，亦與教練團發生爭執，72場出賽，僅44場先發，不滿第六人定位的希爾德再次傳出與球團關係緊張的風聲，一度為他在沙加緬度的未來蒙上陰影。

希爾德在今年的三分球大賽中贏得冠軍，但在例行賽的三分球命中率卻比前一季下降很多。 歐新社資料照片

然而能夠取代希爾德先發得分手的無疑是當時陣中另一位優質射手波格丹諾維奇。2019世界盃大放異彩的波格丹諾維奇，回到國王依舊調整得相當不錯，且較不佔球權的打法，更能將場上主導權歸給福克斯來運作操刀，其風格上活化球隊戰術應用。 教練團選擇將希爾德擺在板凳上，有意味要嘗試讓他帶領第二隊衝鋒陷陣，增加先發、替補間的得分火力均衡性，但看起來卻加深兩大射手位置重疊的矛盾，適得其反。

剛簽大約的希爾德，第一個賽季就令人失望，不僅是場上數據呈現，場外應對訪談的言論，也與剛出道那個刻苦訓練，聚焦於球賽表現的希爾德有些不同。希爾德身為2016年首輪第六順位雀屏中選的大齡新秀，被當時鵜鶘球探看中的便是他的完成度，縱使球技待開發潛能有限，卻被譽為能帶給球隊得分即戰力。同時他也是老大布萊恩(Kobe Bryant)曾少數公開欽點，稱讚有著他曼巴精神的訓練狂。

現在的希爾德則是以接近球星心態自居，認定他的定位該是帶領國王前進的領導，且在沙加緬度市場無法吸引大咖自由球員投靠的情形下，他便是願意和球隊一起打拼的核心人選。以他的薪資，他確實該有球星自覺，學習領導風範，但是他本季場上退化的表現，場外犀利的言詞，卻不利於凝聚球隊士氣。以看板人物來說，國王願意大氣拿出頂薪續約2017年自家首輪第五順位選進，培養出的主控福克斯，看上去更有球隊一哥的氣質，也更年輕五歲，被期待有著更多潛力待挖掘。

國王隊主力控衛福克斯在NBA球季一直持續進步，他比希爾德更有球隊領袖的氣質。 歐新社資料照片

希爾德上季多項投射數據退化，三分球命中率首度跌破連續三年四成二以上的高水準，跌到39.4%，整體投籃命中率42.9%，雙雙寫下待在國王三季多的新低，罰球84.6%則是次低。 72場的出賽，他繳出19.2分4.6籃板3助攻，創生涯新高的2.3次失誤。

希爾德成為球星之路 恐怕還很遙遠

希爾德執著於積極搶分，待在場上洞悉球賽走勢的耐心、出手時機選擇卻有待加強。他渴望持球自主進攻，卻在擋拆、小組配合處理球的節奏不夠細膩，失誤增加並不意外。對於他個人而言，不論是無球跑動的打法或者關鍵時刻作為終結者的能耐，希爾德必須有以前那種對外界紛擾絕緣，專注於訓練、提升自身表現的決心，他要成為球星還有好一段路要走。

在球團放棄波格丹諾維奇之後，不僅控制薪資空間的運用，同時也釋放出更多空間交給希爾德揮灑，對希爾德仍基於信任、期待他該拿出對應於去年剛提前簽下大約的高薪行情才行。希爾德想爭取他合約利益的最大化，他就相對需付出更多，拿出實戰表現爭取，對國王球團來說，去年休賽季策略性抑制主力球員漫天喊價，現在看來是成功操作的一環。

希爾德新賽季勢必重回先發，他的首要課題便是學習與福克斯搭檔取得更高效率，藉由穩固的後場組合去帶動整支年輕國王的運轉。

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