218公分寶兒潛能無限 年度新人王大熱門？

身高229公分前NBA中鋒寶兒的兒子小寶兒(Bol Bol)，丹佛金塊2019年新人，218公分小寶兒是丹佛金塊2019年意外撿到的「寶」，小寶兒有機會在新賽季打出令人驚艷表現。

小寶兒是2019年第二輪第44順位進NBA，菜鳥球季沒有出賽紀錄，今年八月NBA在佛羅里達泡泡聯盟復賽，小寶兒意外得到出賽空間，但他仍符合新賽季「年度新人」競爭資格。

美國Yahoo體育看好小寶兒很有競爭年度新人王的潛力，主要原因有四：

1、小寶兒在泡泡聯盟展現令人驚艷運動能力、協調性和籃球智商，尤其是出色投籃和防守能力，完全不像NBA菜鳥。小寶兒在泡泡聯盟六場復賽三分球9投4中，儘管上場時間和機會都不多，但穩定出色外線投籃讓人印象深刻。

2、在泡泡聯盟四場季後賽，小寶兒一共上場21分鐘，攻下19分，三分球3投2中。任何一個只打垃圾時間球員能在出賽21分鐘就砍進19分，三分球3投2中，你都不能忽視他的天賦和潛能。

像寶兒這樣的長人當然強項是籃板和阻攻，他也有不錯的三分球能力，而且中距離跳投正在努力強化中，金塊官方推特公佈他的目標是年度新人王！ 歐新社資料照片

3、金塊新賽季走了葛蘭特、普拉里、克雷格三名主力輪換前鋒，主力鋒線剩下約柯奇、米爾賽普和波特，季前簽下防守+三分能力格林補強，小寶兒在新賽季有機會得到比上季更多替補上場空間。

4、小寶兒擁有驚人防守天賦、身高、臂展和出色投籃，小寶兒基本動作也在水準以上，出色協調性和運動能力都超乎預期，小寶兒需要的是上場時間和空間，他有機會證明自己是一名出色NBA球員。

金塊新陣容中，米爾賽普和格林都是有經驗、防守不錯鋒線，兩人都有外線能力，這兩人會是搭檔中鋒約柯奇的主力前鋒，小寶兒上場時間和空間都不會太多，最好狀況就是替補進入輪換陣容。

兩大長人葛蘭特(左)和普拉里(右)一起投奔活塞，金塊就算不再打「死亡五大」模式，平常也更需要寶兒從板凳支援。 歐新社資料照片

因此小寶兒上場時間不會太多，最好就是替補上場，角色分量也不會太重，小寶兒很難成為年度新人競爭者，因為攻防數據很難達標。除非每場能得到25-30分鐘固定上場時間，但金塊目前鋒線配置和人手，小寶兒的角色、經驗很難上場25-30分鐘。

不過小寶兒上季在泡泡聯盟表現和出色投籃，依舊讓人印象深刻，尤其是出賽效率奇高，他的防守、 對位極具侵略性，加上傲人218公分身高和運動能力，寶兒只要能取得更多上時間和角色，他會成為金塊新賽季最大驚喜。

年度最佳新人最有力競爭者應該是2020年第二順位勇士長人懷斯曼和第三順位黃蜂控球鮑爾(球家三弟)。

213公分懷斯曼攻防、經驗、球技都不成熟，但他有身高、天賦和運動能力，是可造之材，勇士也需要一名有身高、運動能力內線長人。在勇士體系下成長，懷斯曼可望爭取到25分鐘上場時間，一旦適應NBA攻防節奏，展現防守能力，懷斯曼預期能有得分、籃板雙10表現。

203公分鮑爾是高規格控球後衛，在黃蜂也能得到25-30分鐘上場時間，甚至更多，鮑爾的傳球、大格局、身高是他最大優勢，就像鮑爾大哥鵜鶘控球鮑爾(大球)，三球的大格局、視野和處理球能力是最大優勢，但投籃、一對一攻防能力仍需要實戰考驗。

現代NBA需要出色一對一個人攻防能力和投籃，三球如果像大球一樣投籃拙劣，外線不靈，得分爆發力肯定受到影響，只能傳球高大控球後衛，缺少一對一、低位背框、出色投籃能力，在NBA很難混出名堂。

今年狀元愛德華茲運動能力、爆發力相當出色，但灰狼隊相同位置、球路球員太多，畢斯利、羅素是兩大核心主力，上季場均都在20分以上，表現不俗，2019年新人卡爾弗也在上升，愛德華茲必須跟他們競爭角色、上場時間，預期數據、上場空間都很難滿意。

勇士隊今年選秀第二順位選進了可能是最有潛力的懷斯曼(左)，他比狀元愛德華茲更有可能得到新人王。 美聯社

小寶兒仍是今年最值得期待新人之一，他或許無法競爭年度新人王，但他的表現和能力會讓大家非常吃驚。