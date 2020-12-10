P聯盟／攻城獅下周大會「獅」 榜眼中鋒塔比特今抵台

新竹攻城獅隊在今天獲得街口支付冠名贊助，新球季將以「新竹街口攻城獅」之名出征P聯盟，不僅獲得冠名贊助，球隊第三位洋將塔比特（Hasheem Thabeet）也在今天抵台並展開14天隔離，而下周攻城獅也將舉行開季記者會，屆時除了還在居家檢疫的塔比特外，包括另外兩名本周出關的洋將狠投（LaDontae Henton）、雷特（Julian Wright）也將首度亮相。

成軍僅3個月的攻城獅，過去一段時間靠著球員在場上的努力拚戰以及場外多元行銷，獲得球迷的高度關注，在今天宣布獲得街口支付冠名贊助後，總經理高景炎也證實2009年選秀榜眼塔比特在下午抵台，並將展開14天隔離，有機會趕上26、27日的主場開幕周。

談到球隊三名洋將總算都抵台，副隊長成力煥在今天出席冠名記者會時表示，全隊都相當期待，「狠投將會在明天出關，雷特則是周末，我自己就很期待能與這些資歷豐富的洋將合作，相信對於球隊的幫助也會很大。」

對於球隊獲得街口支付贊助並更名為新竹街口攻城獅，成力煥也認為這樣的隊名與球隊相當符合，「畢竟我們很多球員都是來自『街頭』，像是我就是最素的素人球員，鄭瑋也是，而國豪也打了很多街頭比賽，我認為這很符合我們的形象。」