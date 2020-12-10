P聯盟／街口支付冠名攻城獅 盼球員拿出沒有明天精神

國內職籃P聯盟新軍新竹攻城獅隊雖然僅成軍3個月，但今天宣布獲得科技新創品牌街口支付冠名贊助，雙方簽下三年合作合約，一同打造最數位、高科技的球隊，未來球迷也可以透過街口支付享有主場線上優惠購票、入場快速通關以及在場內購物等功能。

9月初才成軍的攻城獅，雖然僅在P聯盟熱身賽中進行了6場比賽，就已經吸引了不少球迷的關注，甚至還讓街口電子支付董事長胡亦嘉決定與之合作，新賽季攻城獅將以「新竹街口攻城獅」全新隊名征戰P聯盟。

在今天的記者會上，攻城獅球員成力煥、蕭順議、李家瑞、高國豪、田浩也現身分享過去使用街口支付的經驗，球團總經理高景炎強調，街口支付願意贊助一支僅成軍3個月、出賽6場比賽的球隊，確實需要很大的勇氣，但他們也將會拿出相對應的精神、態度和自我要求來回應，「現在我們是最符合聯盟規範的球隊，因為我們隊名有屬地，有企業名，也有吉祥物。」

畢業於交大的胡亦嘉則表示，自己與新竹有著四年淵源，更在看了攻城獅熱身賽表現後被其吸引，認為攻城獅雖然是支不被看好（underdog）的球隊，但是就如同街口支付在成立初期面臨各種挑戰、困境，最終都一一克服，相信攻城獅球員也能拿出「沒有明天」的精神，與對手鬥下去，「希望未來不是只有金控大戰，街口的加入能帶來更多對戰元素。」

新竹街口攻城獅未來也將提供球迷全新的賽事體驗，包括打造無現金球場、中場遊戲多元化（透過街口支付發紅包）、在地商家結合與公益關懷等，蕭順議就表示，「如果可以因為我的灌籃或是其他精彩表現爭取到球迷的小額捐款，就有機會讓公益團體得到更多資源。」