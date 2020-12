NBA／分享沒打復賽心情 布萊德利：看決賽時我雙手冒汗

時間回到2020賽季復賽之前,布萊德利(Avery Bradley)向媒體宣布不參與泡泡計畫,儘管湖人最終如願拿下冠軍,當時這個決定仍讓所有湖人球迷心碎,在熱火簽下自由球員的他後,布萊德利第一次公開向媒體訴說他當時的感受。

布萊德利兩度入選NBA防守前三隊,他也是總教練沃格爾(Frank Vogel)防守體系下重要的一環,在進攻端也能在24.2分鐘的上場時間下穩定繳出場均8.6分2.3籃板1.3助攻,但復賽時考量到兒子的病情,他決定不進入泡泡園區、退出復賽。

布萊德利表示每當湖人在季後賽輸球,都會有球迷在推特上私訊問他:「是不是該上場了?」當湖人最終奪冠,球迷們也私訊他,認為至少也該與隊友一同慶祝。

Avery Bradley, on bypassing Lakers' playoff title run, "It was really hard for me. It was hard. It was tough . . . The championship game, my hands were sweating." Said he spoke regularly through the bubble with Rob Pelinka.