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NBA／分享沒打復賽心情 布萊德利：看決賽時我雙手冒汗

聯合新聞網 / 綜合報導
布萊德利表示他在總冠軍賽時非常緊張。 歐新社
布萊德利表示他在總冠軍賽時非常緊張。 歐新社

時間回到2020賽季復賽之前，布萊德利（Avery Bradley）向媒體宣布不參與泡泡計畫，儘管湖人最終如願拿下冠軍，當時這個決定仍讓所有湖人球迷心碎，在熱火簽下自由球員的他後，布萊德利第一次公開向媒體訴說他當時的感受。

布萊德利兩度入選NBA防守前三隊，他也是總教練沃格爾(Frank Vogel)防守體系下重要的一環，在進攻端也能在24.2分鐘的上場時間下穩定繳出場均8.6分2.3籃板1.3助攻，但復賽時考量到兒子的病情，他決定不進入泡泡園區、退出復賽。

布萊德利表示每當湖人在季後賽輸球，都會有球迷在推特上私訊問他：「是不是該上場了？」當湖人最終奪冠，球迷們也私訊他，認為至少也該與隊友一同慶祝。

本人表示他在總冠軍賽時非常緊張，並持續有跟隊上聯繫，特別是總經理佩林卡(Rob Pelinka)。「那段時間很艱難，雖然不在場上，但我雙手都是汗。」

可惜的是布萊德利無法與隊友一起守護衛冕的頭銜，季末身為自由球員的他很快地與熱火隊達成一紙2年1160萬美元的合約。

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