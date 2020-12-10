0號球星消失中 新球季只剩里拉德一人撐場

當衛斯布魯克（Russell Westbrook）被交易到華盛頓巫師時，除了火箭少了一名MVP，這個聯盟也少了一名以0為背號的全明星球員。而隨著衛斯布魯克改穿4號，即將開打的新球季裡，夠格稱得上頂尖球星的0號球員將只剩下拓荒者的里拉德（Damian Lillard）一人。

曾經，0這個具有特殊意義的背號在聯盟中非常流行。在2005年到2007年連續三季入選全明星賽的「0號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas），可說是開啟此一世代0號風潮的先河。那時亞瑞納斯選擇0號的原因，是因為有專家認為以他的能力根本上不了場，這個0，代表的是他上場的時間。於是他穿上這個號碼，不只激勵自己，也以場上的表現不斷地打臉那些看衰他的人。

「0號探員」的故事和形象，隨著亞瑞納斯爆紅，加上行銷代言的推波助瀾，就此讓球迷認識到0號的象徵意義。之後的球星選穿這個號碼，有些人是受到這個故事的啟發，也有些人賦予0號全新的個人意涵。

亞瑞納斯曾藉著0號球衣打響「0號探員」的名聲，但他後來帶槍去球場的蠢事讓他聲敗名裂，衛斯特布魯克換背號的理由雖然是高中穿4號，但恐怕其實是不想跟「巫師0號」、「腦殘」做出任何連結。 歐新社資料照片

像是剛被交易到塞爾蒂克的前老鷹/灰狼球星提格（Jeff Teague），當他在籃球名校韋克森林大學（Wake Forest University）時就選穿0號，因為他的身材不出色，和亞瑞納斯一樣不被人看好，結果他成功地在大學賽場上掙得了上場時間，最後更打進NBA成為2009年首輪新秀。

在老鷹出道時就選擇0號的提格，不只成為獨當一面的當家主控，也在2015年入選明星賽。經過三次交易，當他又回到老鷹時，提格還在背號上多加一個0，改穿00這個號碼，代表他兩度為亞特蘭大打球。

今年提格將為綠衫軍出賽，00這個號碼在波士頓是屬於80年代球星「酋長」派瑞許（Robert Parish），而0號則是屬於少當家泰托姆（Jayson Tatum），於是提格決定改穿55號。巧的是，泰托姆也說他是受到亞瑞納斯的影響才選這個號碼。相比提格近年星度下滑，泰托姆則是在今年首度入選明星賽，正逐漸成長為一線球員，但新一季他還稱不上是頂尖巨星。

泰托姆(右)有機會在未來成為0號頂尖球星的代表，但他在今年東區冠軍賽被99號的克勞德(左)搞到心浮氣躁，還需要學習如何更加沉穩。 歐新社資料照片

而這樣的0號新星，還有上季從勇士轉去灰狼的羅素（D’Angelo Russell），湖人庫茲瑪（Kyle Kuzma）和公牛新人懷特（Coby White），即使三人備受期待，現階段也只能算是上昇中的明星球員。這三人選擇0號的原因不太一樣：羅素是在大學時就挑了0號，他說這個數字代表能夠守得住他的人有多少；至於庫茲瑪大學穿35號，但進聯盟時想要「從零開始」，所以改選0號；而現年只有20歲的懷特，則是在高中就挑了0號，因為那代表了他最愛的電玩人物「絕對零度」（Sub Zero）。

比懷特大上12歲的騎士前鋒勒夫（Kevin Love），選擇0號的原因也很有個人主張。2014年他從灰狼來到騎士組成奪冠三巨頭，那時他從大學時代就穿著的42號已被球團退休。而他選擇0號的原因，不是用其數字的意義，而是用它來代表字母「O」。從小在奧勒岡州（Oregon）長大的勒夫，後來轉去克里夫蘭所在的俄亥俄州（Ohio）打球，於是他用這個號碼來象徵他籃球生涯的起點及最高點，都是以「O」為字首的州份。

勒夫是有拿過冠軍的0號球員代表，不過明顯是搭了詹姆斯的便車。他近3季雖然還能維持17分以上的平均得分，但整體身手已經明顯衰退。 歐新社資料照片

不過，勒夫上次入選明星賽也是兩年前的事了，隨著騎士戰績探底，今年恐怕也是陪打的份。勒夫不再是聯盟的當紅炸子雞，只是他的存在，還是讓另一名前0號球星必須改選其他號碼，那就是去年季中從活塞轉去騎士的佐蒙德（Andre Drummond）。這位兩度入選全明星的中鋒，從上季開始改穿3號。

佐蒙德在活塞待了快八季，即使表現出色，但總被認為只能成就個人數據，而無法提升球隊戰績，也因此他一直沒有掙得聯盟看板球星的位置。在年紀漸長，又轉去戰績不佳的騎士之後，恐怕這一季也沒辦法再更上層樓。

另一位曾經穿著0號球衣入選全明星賽的中鋒則是「表弟」卡珍斯（DeMarcus Cousins），他也在轉隊當中脫下了這個號碼。在2017年當卡珍斯被交易到鵜鶘時，他把背號從15號改為0號，可惜這個改變竟讓他從此「歸零」，不斷地被重大傷病擊退到生涯原點。

2018年1月的左腳阿基里斯腱傷勢，讓他就此與「明星中鋒」四字絕緣；上季加入湖人時他決定穿回15號重新開始，但季前就發生前十字韌帶（ACL）傷勢，後來也被釋出，無緣隨隊奪冠。本季他再以一年約加入火箭，和大學前隊友沃爾（John Wall）聯手，尋求再起。

卡珍斯用了「歸零膏」之後狀況越來越差，加入湖人後甚至一場都沒打就被釋出，實在是不適合穿0號球衣呀！ 歐新社資料照片

說到了沃爾，當年亞瑞納斯之所以會離開巫師，除了他個人傷勢和場外爭議不斷之外，也是因為2010年球隊選進了沃爾這個與他位置重疊的狀元新秀。在亞瑞納斯之後，十年來巫師也沒有人能再扛起0號這個號碼。而隨著沃爾與衛斯布魯克互換東家，一度令人期待0號球衣將會在華盛頓重出江湖。

0號並沒有被巫師球團退休，原本許多人也認為，MVP等級的衛斯布魯克是亞瑞納斯之後，最有資格穿著這個號碼為巫師出賽的頂尖球星。不過，想要重新開始的衛斯布魯克決定更換背號。改穿4號的他說這一直是他最愛的號碼，因為他來自於四口之家，這個號碼象徵了他的原生家庭，同時他在高中也穿著這個號碼出賽。

上季在休士頓打壞身價的衛斯布魯克，本季是有機會在華盛頓重新證明自己。只是隨著這位大三元製造機換了背號，聯盟裡能稱得上一級球星的0號球員，就只剩下里拉德了。

2013年就拿下新人王的里拉德，靠著屢屢演出高張力的三分絕殺，讓他第二年就入選全明星賽，而從2018年開始至今，他已經連三度入選，從這一點來看，他的當紅程度絕對是「現在進行式」。加上他曾入選過年度第一隊，三度第二隊，一次第三隊，從這些表現來看，里拉德無疑已經躋身聯盟看板球星之一。

現役最強的23號球員當然是詹姆斯(右)，0號代表則非里拉德(左)莫屬。 歐新社資料照片

上季拓荒者幾乎就靠著里拉德一人的鬼神演出，在復賽之後一路逆勢打入季後賽，一度還危及湖人的封王夢。雖然後來因傷敗退下來，但他單季三度單場拿下60分以上的表現，已追平張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄，這個188公分的小後衛，也就此與這位216公分的聯盟傳奇長人平起平坐。

在其他球星紛紛表現下滑，或是接連換穿其他號碼之後，里拉德可說是聯盟本季最有看頭的0號球星。而他選擇0號的原因，其實也和勒夫相似。里拉德把這個號碼視為代表奧克蘭（Oakland）的首字母O，而奧克蘭正是里拉德的出生地。穿著0號的里拉德，將在新球季用他驚奇的三分絕殺和爆量得分，繼續向世人提醒他是來自奧克蘭的頂尖球星。