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NBA／哈沃德不斷提問 教頭讚不絕口

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
哈沃德。 美聯社
哈沃德。 美聯社

揮別失利的2019到20球季，76人隊在新教頭瑞佛斯（Doc Rivers）領軍下為新球季全力準備，新加入的資深中鋒哈沃德（Dwight Howard）加入也為球隊注入火水，訓練營的表現已吸引明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）和瑞佛斯眼光。

哈沃德在聯盟資歷已有16年，今年才剛和湖人隊嚐到冠軍滋味，加入76人除將擔任安比德（Joel Embiid）替補，經驗值也受球隊倚重，瑞佛斯就讚，哈沃德在訓練營中身體力行，「這就是最棒的領導力，尤其從球員角度來看，他就是在那，對自己負責。」

瑞佛斯舉例，每當哈沃德失誤，他總會率先舉手說「我的錯，我該怎麼做？」，76人新教頭說：「他問很多問題，很多資深球員不會如此，他們會覺得問問題是軟弱的表現，或是其他不讓我們知道的原因，他真是太棒了。」

瑞佛斯也提到，哈沃德態度上的轉變有目共睹，且球隊陣中有個有冠軍資歷的球員也不是壞事，就像射手格林（Danny Green）總能找到適應新東家的方式，相信哈沃德也已經成熟到如此。

「哈沃德讓我印信最深的是，很少有名老將、超級球星、MVP等級的球員，每年都願意去幫助別人，這正是他現在在做的事情。」瑞佛斯讚說。

瑞佛斯認為，在格林和哈沃德加入並展現球星特質，西蒙斯和安比德也會持續進步，「我讓為他（哈沃德）或是其他球員很好的榜樣，只要扮演好自己角色，你也可以成為球星。」

哈沃德 76人 西蒙斯

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