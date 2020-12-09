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NBA／戴口罩執教成標配 教練放寬衣著規定　

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
馬刺教頭波波維奇上季戴著口罩帶兵。 美聯社
馬刺教頭波波維奇上季戴著口罩帶兵。 美聯社

NBA教頭執教有服裝規範已經行之有年，不過新賽季相關規定鬆綁，教頭們不用再正裝現身，穿上輕鬆點的POLO衫一樣能在場邊執教，但口罩成標準配備，全場都必須戴在臉上。

NBA新球季台灣時間23日登場，聯盟近期陸續公布防疫指南，其中也包括教練規範；指南中註明，教練團成員，包括總教練，執教時必須全程配戴口罩，且在非必要時不可太常拉下口罩。

上季在奧蘭多迪士尼「泡泡」復賽時，教練也可選擇較輕鬆的裝扮，POLO衫就有一定的出場率，「閉門」進行的新球季，聯盟和NBA教練協會（National Basketball Coaches Association）也同意鬆綁服裝規定，教練團仍須穿著商務服裝，如襯衫、長褲、襪子和皮鞋，不過領帶非必需品，POLO衫也列入可穿著的選項，但短褲和慢跑褲仍被禁止。

NBA教練協會主席卡萊爾（Rick Carlisle），另個身分是獨行俠隊教練，他表示在新冠肺炎疫情對聯盟是項挑戰，在特別狀況下大家必須去適應相關規定，「必須找到解決方案，然後我們會讓這些能順利運作。」

NBA教練協會也表示，所有NBA教練都會參與新球季，不會因年紀較高、染疫風險較高而被排除在外。

NBA 獨行俠 Rick Carlisle

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