網球／年度最佳運動員 大坂直美入選

美國知名運動周刊《運動畫刊（Sports Illustrated）》昨天公布年度年度最佳運動員，包括湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、WNBA球員史都華（Breanna Stewart）、NFL球員馬洪姆斯（Patrick Mahomes）和塔迪夫（Laurent Duvernay-Tardif），以及網球女將大坂直美一同入選，成1954年設計獎項後第5度不只一人獲獎。

1980年，美國曲棍球奧運代表隊一同獲獎，紅襪隊2004年一起享受榮譽，2018年NBA勇士隊也是全隊獲獎，1987年則有8名不同運動員一起獲獎，今年是是史上第二次獲獎者在不同隊伍。

今年5位獲獎者都是「自己領域的冠軍」，同時是「其他人的冠軍」，運動畫刊編輯形容，若2020年是最慘澹的一年，這些頂尖運動員在遇到挑戰時展現出的領導力，是現在最迫切需要的樂觀態度。

5位運動員在所屬領域的成就都有目共睹，詹姆斯率湖人拿下隊史第17冠；史都華克服去年阿基里斯腱斷裂傷勢，率西雅圖風暴隊奪冠並獲總冠軍賽MVP，且不吝挺身為社會公平發聲。

大坂直美除打下今年美網金盃，且在比賽期間戴上不同黑人罹難者的名字口號，讓種族歧視議題被看見。