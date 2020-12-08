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NBA／續約錢非重點 詹姆斯：想和兒子同場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯(右)與兒子。 美聯社
詹姆斯(右)與兒子。 美聯社

今年率湖人隊迎接總冠軍的「小皇帝詹姆斯（LeBron James），上周剛和紫金軍團完成2年8500萬美元的續約，他強調價錢並非這紙合約重點，他希望自己球員生涯尾聲，能有機會和兒子小詹姆斯（LeBron James Jr）在同個舞台一同競技。

「最棒的事情是，當我成為自由球員的同一年，我年紀最長的兒子將從高中畢業，所以我會有些選擇。」詹姆斯今天訓練營後透過視訊會議受訪，「對我來說，我想和家人再一起，和我兒子一起，或是有健康身體和很好精神投入我愛的比賽，讓我們繼續看下去。」

詹姆斯大兒子目前16歲，目前是聖塔莫尼卡的塞拉峽谷高中籃球隊成員，詹姆斯不時也會去看兒子比賽，還因誇張慶祝動作躍上媒體版面；詹姆斯過去也曾提到，想和兒子攜手。

「你想問什麼是我生涯最棒的成就嗎？如果我能和兒子在NBA同個場上，這會是我身為NBA球員的第一名。」這是詹姆斯2018年總冠軍賽時受訪的內容，他說：「我想過這件事，因為我兒子要14歲了，他或許可以早點到這（NBA）。」

「小皇帝」當時還補充說，和兒子不管是同隊或是當對手，都是夢想畫面。

詹姆斯月底將滿36歲，2年後就是38歲，他笑說現在並不會預設太多，比賽中仍會全力以赴，「我很感激連續18年參加訓練營，我從不將這些視為理所當然。」

詹姆斯 NBA 小皇帝

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