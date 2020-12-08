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NBA／「你們都猜得到」 柯爾間接公布格林與榜眼染疫

聯合新聞網 / 綜合報導
柯爾(右)雖沒正面回應，但也間接證實缺席訓練營的格林(左)與選秀榜眼威斯曼是因染疫缺席。 歐新社
柯爾(右)雖沒正面回應，但也間接證實缺席訓練營的格林(左)與選秀榜眼威斯曼是因染疫缺席。 歐新社

原定於昨(7)日展開季前訓練營的金州勇士，因隊內爆發新冠病毒消息而被迫順延一天，今天則正式展開集訓，而練球首日格林(Draymond Green)與今年選入的榜眼威斯曼(James Wiseman)雙雙缺席，賽後訪問中勇士總教練柯爾(Steve Kerr)的說法也間接證實兩位球員確診肺炎。

上周曾有媒體報導，勇士有兩位球員檢測出新冠肺炎的陽性反應，也導致訓練營時間延宕，而今日下午柯爾對媒體表示：「我不會對任何一個球員缺席而發表言論，不過我想你們大概能夠猜到。」，雖然聯盟禁止球團說出任何檢測出陽性反應球員的名字，但根據舊金山當地媒體報導，格林與威斯曼就是確診的兩位球員。

對於尚未在NBA有出賽紀錄的威斯曼，柯爾深感心疼的表示：「很不幸地，事情就是這樣發生了，教練團最近一直讓他觀賞比賽影片，幫助他進入比賽狀態，但遇到這種情況真的不理想，整個2020年對每個人來說都不是很順利。」

根據NBA防疫規定，球員確診陽性需隔離10至12天，加上需要幾天適應比賽節奏的時間，格林與威斯曼恐將無法趕上12月22日的開幕戰。

新冠肺炎 勇士 柯爾 格林 Steve Kerr Draymond Green

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