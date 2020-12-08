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NBA／「你們都猜得到」 柯爾間接公布格林與榜眼染疫
原定於昨(7)日展開季前訓練營的金州勇士，因隊內爆發新冠病毒消息而被迫順延一天，今天則正式展開集訓，而練球首日格林(Draymond Green)與今年選入的榜眼威斯曼(James Wiseman)雙雙缺席，賽後訪問中勇士總教練柯爾(Steve Kerr)的說法也間接證實兩位球員確診肺炎。
上周曾有媒體報導，勇士有兩位球員檢測出新冠肺炎的陽性反應，也導致訓練營時間延宕，而今日下午柯爾對媒體表示：「我不會對任何一個球員缺席而發表言論，不過我想你們大概能夠猜到。」，雖然聯盟禁止球團說出任何檢測出陽性反應球員的名字，但根據舊金山當地媒體報導，格林與威斯曼就是確診的兩位球員。
對於尚未在NBA有出賽紀錄的威斯曼，柯爾深感心疼的表示：「很不幸地，事情就是這樣發生了，教練團最近一直讓他觀賞比賽影片，幫助他進入比賽狀態，但遇到這種情況真的不理想，整個2020年對每個人來說都不是很順利。」
根據NBA防疫規定，球員確診陽性需隔離10至12天，加上需要幾天適應比賽節奏的時間，格林與威斯曼恐將無法趕上12月22日的開幕戰。
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