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選後首次 美售台近80億元「陸區第三代通訊系統」

雷霆手握16首輪籤 是魔術戲法還是自掘墳墓？

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
雷霆上季在保羅(中)的帶領下，出現優質團隊化學效應，年輕球員快速成長，球隊戰績也立刻大翻身，而且差一點就能在季後賽拉下火箭。只是沒想到球季結束後，雷霆又為了重建而重建，硬是拆掉還有機會更上層樓的陣容。 歐新社資料照片
雷霆上季在保羅(中)的帶領下，出現優質團隊化學效應，年輕球員快速成長，球隊戰績也立刻大翻身，而且差一點就能在季後賽拉下火箭。只是沒想到球季結束後，雷霆又為了重建而重建，硬是拆掉還有機會更上層樓的陣容。 歐新社資料照片

全世界都在誇獎NBA奧克拉荷馬雷霆隊總管普雷斯蒂操盤工夫，2021-2026六年內雷霆手握16個首輪籤，擁有NBA史上最大最多重建資源。

靠選秀權重建球隊是現代NBA經營管理最基本操作，尤其是首輪籤更有價值，另外還要搭配頂級自由球員簽約，才能建構一支爭冠球隊完整版塊。過去20年靠選秀重建奪冠球隊只有馬刺、勇士，騎士、暴龍、熱火、小牛、塞爾蒂克，都需要靠自由球員操作，簽下頂級球星完成爭冠版圖。

手握大量首輪籤只是重建豐富基石，距離重建、起步、完成、爭冠還有很漫長的路要走，同時需要很多年幸運選秀。我是完全看不懂雷霆在玩什麼，更不認同雷霆重建方式和計畫。

戴格諾才剛由助理教練升格為球隊主帥，主力球員卻少掉大半，新手總教練剛上路就開拚裝車真是苦命，只能耗子尾汁了。 美聯社資料照片
戴格諾才剛由助理教練升格為球隊主帥，主力球員卻少掉大半，新手總教練剛上路就開拚裝車真是苦命，只能耗子尾汁了。 美聯社資料照片

2019年夏天雷霆決定跳樓重建，雷霆同時送走衛斯特布魯克、喬治超級雙星，收進還有三年1.25億美元34歲老後衛保羅，拿到大量首輪籤，全隊年輕化，同時累積更多首輪籤，邁出重建第一步。

誰都沒想到保羅竟然帶隊雷霆打出MVP賽季，雷霆在完全不被看好情況下打出44勝28敗西區第五戰績，跟第四火箭戰績相同，季後賽第一輪還跟火箭搶七，鏖戰到最後一次進攻才被淘汰。

雷霆面臨的真相是：才決定跳樓重建 卻已經在第一年完成

除了保羅，雷霆2019年夏天已經年輕化，換血一大半，22歲後衛亞歷山大是雷霆未來棟樑之一，年輕鋒線貝茲利、狄亞洛、諾艾爾都在保羅體系下打出生涯最好表現，板凳最佳第六人施羅德還有兩年合約，但他才27歲。

雷霆現在完全走出了哈登、杜蘭特、衛斯特布魯克的時代，現在連保羅和亞當斯也都捨棄，陣中年輕好手剩下亞歷山大一人，未來可以年年重建，在擁有的16個首輪選秀權中，看看能不能再選到3個未來的MVP級球星。 美聯社資料照片
雷霆現在完全走出了哈登、杜蘭特、衛斯特布魯克的時代，現在連保羅和亞當斯也都捨棄，陣中年輕好手剩下亞歷山大一人，未來可以年年重建，在擁有的16個首輪選秀權中，看看能不能再選到3個未來的MVP級球星。 美聯社資料照片

雷霆2020年夏天前鋒蓋里納利約滿，釋放1800萬美元薪資，2021年夏天中鋒亞當斯約滿再釋放2700萬美元，施羅德也會在2021年夏天約滿，2021年夏天清理角色球員或更老一歲保羅，雷霆可以創造超過5000萬美元以上空間，足夠在自由球員市場至少搶一個球星，完成進一步重建，甚至晉升爭冠級別。

保羅+施羅德組合效率百分百，是雷霆最重要靈魂和引擎，施羅德還剩下一年合約，也才27歲，送走他幹嘛？施羅德跟保羅一起打球非常快樂。

施羅德(左)跟了保羅一季之後，球季更加進步，當要邁入當打之年，雷霆卻把他雙手捧上送給湖人，這就是所謂的「藉寇兵而齎盜糧」啊！ 歐新社資料照片
施羅德(左)跟了保羅一季之後，球季更加進步，當要邁入當打之年，雷霆卻把他雙手捧上送給湖人，這就是所謂的「藉寇兵而齎盜糧」啊！ 歐新社資料照片

替補長人諾艾爾要的就是低薪合約，在雷霆一季打出生涯最高效率又認分，跟保羅打球非常快樂，為什麼不留下來？尼克只用年薪500萬美元就撿走諾艾爾。

貝茲利、狄亞洛、亞歷山大、多特都還有新秀紅利，薪水不高，又是主要輪換，只要能幸運在2020-2021年兩年首輪再選進一、兩個頂級新人，雷霆會是最大贏家。他們都能因為在保羅體系下打球得到最大發揮。

雷霆為了「瘋狂」累積首輪籤，連續第二年大舉重建，新賽季前放走蓋理納利、諾艾爾，交易亞當斯、施羅德(合約都剩一年)，收進兩個34歲老將後衛希爾、中前鋒霍福特，這有什麼意義？讓人看不懂。

好好的「水行俠」亞當斯不用，卻要找個高薪的老將霍福特。他在塞爾蒂克和76人都已無法融入球隊，雷霆卻當成寶？這實在是非常奇怪。 歐新社資料照片
好好的「水行俠」亞當斯不用，卻要找個高薪的老將霍福特。他在塞爾蒂克和76人都已無法融入球隊，雷霆卻當成寶？這實在是非常奇怪。 歐新社資料照片

明年夏天保羅合約最後一年再處理，加上亞當斯、施羅德到期合約，雷霆就能創造近5000萬美元空間，雷霆新一季還是西區很有競爭力球隊，同時還有再變身、提升戰力空間，何苦在今年持續跳樓重建，累積大量首輪籤，然後球隊馬上爛到難以想像。

未來六年16個首輪籤看起來很夢幻，操作手法很魔術，但那不代表實力和戰力，更需要很多運氣和很多年時間，雷霆持續跳樓操作至少爛3年，正常也要5年，最慘可能7-8年都很難翻身。

大多數球迷和媒體都把雷霆重建操作和手握驚人首輪籤視為「魔術戲法」，一支馬上重建完成球隊，2021年夏天還能釋放近5000萬美元空間，同時處理保羅最後一年4400萬美元合約西區前五球隊，居然要如此跳樓重建，讓人看不懂。

希望雷霆這兩年操作不要是「自掘墳墓」，我預估雷霆至少五年翻不了身。

雷霆 保羅 亞當斯

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